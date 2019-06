CLOSE

Daniel Bisogno acusa a Raquel Bigorra de haber filtrado información de su divorcio y de su supuesta homosexualidad, tachándola de traicionera.

Según Daniel Bisogno, Raquel Bigorra, es la “culpable” de vender a una revista la vida de todos los que la rodean, por lo que la califica de “traicionera”. Antes eran como hermanos. (Foto: Azteca)

Luego de que Daniel Bisogno asegurara que Raquel Bigorra, “lo traicionó” al filtrar información a una revista sobre su divorcio y un video que “comprueba” su supuesta homosexualidad, Ingrid Coronado y Poncho de Anda reaccionaron, apoyando al conductor de “Ventaneado”, porque ellos también creen que la cubana los metió en chismes.

“Hoy es de esos días en donde creo en la justicia divina. Por eso no tiene caso vengarse y generar karma, la vida se encargará de pagar con la misma moneda”, escribió Ingrid Coronado.

Mientras que Poncho de Anda escribió. “En mi deseo no hay odio, en mi deseo no hay rencor, lo único que pedía era justicia y Dios me la regalo en el momento que menos la esperaba. Tarde o temprano todo siempre sale a La Luz. #yoenpaz”, indicó.

De acuerdo con Bisogno, Raquel habría ventilado la separación de Ingrid Coronado y Fernando del Solar, así como la supuesta relación que tenía la conductora con Poncho de Anda.

Habrá que recordar que Raquel y Bisogno durante varios años, presumieron no una amistad, sino una “hermandad”, que los llevó a vivir como vecinos, ser compadres de ida y vuelta, es decir, Raquel y su esposo Alejandro Gavira, son padrinos de la hija de Daniel y éste y su esposa Cristina, lo son de la hija de Raquel; trabajaron juntos en televisión y teatro; pero en algún momento hubo un quiebre en la “hermandad” y Bisogno acusa ahora a Raquel, de ser ella la que metió cizaña en su matrimonio, hasta acabar con él, y darle a su esposa un video que comprueba su homosexualidad para usarlo en su contra en el proceso de divorcio, además de vender los detalles a una revista.

Según Bisogno, la cubana también supuestamente, habría dado información sobre Atala Sarmiento, quien se sometería hace tiempo a un tratamiento de fertilidad.

En este cúmulo de acusaciones en contra de quien antes considerara su hermana, Daniel también dejó entrever, que Raquel había vendido información sobre el divorcio de Michelle Vieth.

Raquel Bigorra responde, se defiende y asegura que se va a defender

Tras las acusaciones de Daniel, Raquel Bigorra aseguró que no se quedará callada.

“Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar”, expresó la cubana.

