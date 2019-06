CLOSE Colegas, amigos y familiares de Edith González se unieron para rendirle un merecido homenaje a su carrera. Diana García, Corresponsal Ciudad de México

Víctor Manuel, hermano de Edith, agradeció al público el cariño que le dieron a la actriz en su último adiós en el Teatro Jorge Negrete

Para Edith González, el amor a la vida, era el principal motor que la animaba dia con dia a salir adelante, según reveló su hermano Víctor Manuel, quien agradeció al público el cariño que le dio a lo largo de sus casi 50 años de carrera artística, misma que comenzó cuando apenas tenía seis años de edad.

“El mensaje de Edith es amor a la vida, amor a la vida. Esto (el homenaje en el Teatro Jorge Negrete) es un agradecimiento a todo el público a toda la gente que vio trabajar a Edith, a todas las muestras de cariño y de solidaridad que le dieron”, indicó.

Tras ser velada por su familia en el Panteón Francés, el cuerpo de la actriz fue trasladado al teatro Jorge Negrete, en donde, en el escenario, donde le gustaba estar, fue homenajeada por compañeros actores y cantantes y por el público.

Poco después de las 11 de la mañana, el cortejo fúnebre arribó al teatro Jorge Negrete, detrás de la carroza, dentro de una camioneta, Lorenzo Lazo, esposo de la actriz, veía conmovido a la gran cantidad de gente que estaba esperando para despedirse de ella. No pudo dar declaración alguna.

A teatro lleno, la tercera llamada fue el preámbulo para correr el telón y ver en el escenario el féretro de la actriz, rodeado de rosas blancas, sus preferidas, y cuadros que recordarán por siempre su belleza.

Los mariachis entonaron entonces “Cielo Rojo”, su tema preferido, posteriormente Vanessa Bauche habló del amor y la hermandad que le tuvo a Edith, desde que eran muy jovencitas.

“La mejor manera que tenemos de honrar a Edith, es con el mensaje que ella me compartió compañeros, que de es amor y unidad”, indicó.

Tras estas palabras, Víctor Manuel González, hermano de Edith, subió al escenario para recordar con una graciosa anécdota, el inmenso amor que le tuvo a su hermana, desde el momento que la vio nacer.

“Me dijo mi madre: “fue niña”, (recordemos que en aquel tiempo todavía no se sabía con anticipación que se iba a tener), “¿y cómo es?” me preguntó, y no supe qué decir, “es como güerita, has visto esos que tienen el cabello blanco y pecas, más o menos así, pero güera y sin pecas”, esa fue mi descripción”, indicó.

Entre quienes subieron a despedirla estuvieron las Pandora, quienes le cantaron otro de sus temas favoritos “Si nos Dejan” y le dedicaron unas hermosas palabras: “Quiero decirle a Edith, que nunca se dedicó a cantar, aunque hizo su intento, pero al final no, como nosotras no le entramos a la actuación. Quizá no fuimos las amigas de vernos todos los días, pero en nuestros corazones sí. Que descanse en paz”, expresó Isabel.

Uno a uno fueron pasando los amigos de Edith, quienes las recordaron como una mujer culta, hermosa con un gran corazón, que vivió su vida plena, enamorada de su hija y su esposo, quien conmovido aplaudió las palabras de los amigos de Edith.

Lorenzo Lazo, esposo de Edith, agradeció el homenaje póstumo a la actriz. (Foto: La Voz)

