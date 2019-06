CLOSE

La conductora aclaró que no tiene ningún problema con Vielka Valenzuela, quien mantiene una relación con su ex pareja Francesco Broochi.

Rocío deja a un lado los chismes y se concentra en la salud de su hija. (Foto: Cortesía)

La conductora Rocío Sánchez Azuara, señaló que no tiene nada que aclarar con Vielka Valenzuela, quien se dijo fue la tercera en discordia entre ella y su ex Francesco Broochi.

“No le veo ningún caso, no la conozco, no tengo absolutamente nada qué ver con ella. Yo no tengo que aclarar nada, es solo con ustedes (la prensa), que me están dando la oportunidad y punto”, comentó.

Expresó que le da gusto ver feliz a Vielka y a su ex.

“La vida sigue, que sean muy felices, se ven guapos los dos, se ven contentos y ya”, indicó.

Aseguró que su energía está concentrada en la salud de su hija, quien pronto se someterá a un trasplante de riñón.

“Ya tenemos una persona, están haciendo las pruebas, por supuesto que va a salir bien, estamos en manos de Dios. Estamos felices, porque el año pasado, 5 veces mi hija estuvo en estado de coma, entonces imagínate si yo voy a estar pensado en otras cosas, en chismes”, comentó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/06/13/rocio-sanchez-azuara-vielka-valenzuela/1447375001/