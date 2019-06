“Querido pasado, gracias por tus enseñanzas. Querido futuro, estoy preparada. DIOS mío gracias por una nueva oportunidad. Dear past, thank you for your lessons. Dear future, I am ready. Dear GOD, thank you for another chance!!!”, escribió Edith González en su cuenta de twitter el 8 de enero de 2018, su cáncer de ovario había sido erradicado por completo y su cuerpo no presentaba signos de tenerlo en otro órgano, pero regresó en abril de este 2019 y su lucha se duplicó, finalmente, este jueves 13 de junio perdió la última batalla contra él.

Edith González Fuentes, nació en Monterrey, Nuevo León el 10 de diciembre de 1964, desde sus primeros años de vida, su familia se trasladó a la Ciudad de México, donde a los 6 años inició su carrera como actriz, en “Cosa Juzgada”, primero de sus 36 proyectos en el melodrama, donde brilló intensamente.

De sus primeras telenovelas como niña, se cuentan “Lucía Sombra”, “El Amor Tiene Cara de Mujer”, “El Edificio de Enfrente” y “Lo Imperdonable”, pero sería hasta 1979, cuando a los 15 años de edad impacta con su personaje de Isabelita en la icónica “Los Ricos También Lloran”, al lado de Verónica Castro y Rogelio Guerra. Cabe señalar que en este melodrama, Edith fue hija de Christian Bach, quien paradójicamente falleciera también este mismo año (26 de febrero), víctima de cáncer de huesos.

Luego de “Los Ricos También Lloran”, la carrera de Edith se catapultó y comenzó a sumar estelares cada vez más importantes, en melodramas como “Soledad” y “El Amor que yo Robé”.

Sería en 1982, cuando el productor “Valentín Pimstein, llamado “El Mago de la telenovelas” le da su primera oportunidad protagónica en “Bianca Vidal”.

Pero a Edith, aun le faltaban varios pasos más para llegar a sus papeles más memorables, que la colocarían como una de las grandes consentidas de la televisión mexicana: “Monte Calvario” (1986) y “Corazón Salvaje” (1993), y “Salome” (2001)

Con “Corazón Salvaje”, al lado del también ya fallecido Eduardo Palomo, se consagró a nivel internacional, ya que el melodrama fue vendido a más de 200 países, con gran éxito.

En 2008, luego de brillar en la telenovela “Palabra de Mujer”, Edith sorprende a sus seguidores, protagonizando en Telemundo , la telenovela “Doña Bárbara”, al lado del actor peruano Christian Meier.

Pero regresaría a Televisa para cumplir con una telenovela más, sería “Camaleones”, donde no era protagonista. Sería su último melodrama en Televisa, ciclo que cerró con ellos, protagonizando el capítulo “Clara, Fantasiosa” (2009), de la serie “Mujeres Asesinas”, producido por Pedro Torres.

Edith regresaría a Televisa, como invitada al programa “Hoy”, en enero de este 2019, donde habló del gran cariño y agradecimiento a la empresa donde trabajó casi 40 años de su vida e igual hizo un reconocimiento a TV Azteca, donde la acogieron durante 9 años y al igual que en Televisa, tenía las puertas abiertas para regresar cuando quisiera. Asimismo, promovió su obra teatral “Entre Mujeres”.

El trabajo de Edith en TV Azteca, comenzó en 2011, con la telenovela “Cielo Rojo”, con la suma de títulos como “A Corazón Abierto”, “Vivir a Destiempo” y “Las Bravo”.

En 2016 deja TV Azteca para hacer en Telemundo “Eva, la Trailera”, y es justo cuando está trabajando en este proyecto en Miami, cuando la sorprende un fuerte dolor abdominal, va al médico, le hacen estudios y le detectan cáncer en un ovario.

Guerrera, decide operarse de inmediato y ser ella misma, quien informe a su público de su enfermedad y de la lucha que apenas iniciaba.

Durante estos más de tres años de lucha, Edith tuvo diagnósticos muy favorables, como el de la remisión de su cáncer, y otro de su total erradicación, que la animaron a volver a pisar, aunque fuera de forma esporádica los escenarios como la obra teatral “Un día en Particular”, al lado del actor Luis Felipe Tovar;

Regresaría a TV Azteca en 2018 para hacer una participación especial en la telenovela “3 Familias”, y en este 2019 como jurado, al programa “Este es mi Estilo”, un reality de moda.

Su vida personal

Siempre discreta con su vida personal, Edith sostuvo una relación amorosa con el político Santiago Creel, en el momento en el que aún estaba casado, por lo que al nacer su hija Constanza en 2004, ella decidió registrarla solo con sus apellidos, cortando todo tipo de relación con el político. Sin embargo, este reconocería a la niña en 2008.

En 2009 Edith inicia una relación con el político Lorenzo Lazo, con quien se casa en 2010. Meses después de su matrimonio, la actriz pierde un bebé a los pocos meses de gestación.

Para Edith, no había mejor compañero de vida que Lorenzo Lazo.

Desde abril de este año, se había rumoreado de que la enfermedad le había regresado, sin embargo, sería ella misma, quien declarara que era una noticia falsa, pues si bien era cierto que la habían visto en un hospital haciéndose análisis, lo había por chequeo rutinario. Aunque parece que sí era verdad.

Edith fue desconectada este jueves, al serle diagnosticada muerte cerebral. Descanse en paz.

