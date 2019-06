El actor Adam Sandler expresó su admiración por el trabajo que Luis Gerardo Méndez realizó en la comedia “Misterio a Bordo”, producción de Netflix.

“Tengo muchos amigos (mexicanos) y estoy muy feliz. Es increíble estar aquí en México. A Luis. Lo amo. Es el mejor en la película. Es muy divertida”, comentó a su paso por la alfombra de” Misterio a Bordo”.

El actor estadounidense aseguró que también le gustaría volver a trabajar con Eugenio Derbez, a quien admira.

“Eugenio es un gran amigo mío. Lo amo. Y algún día me gustaría volver trabajar con él”, señaló.

Adam expresó que le gustaría hacer una cinta en México.

“Me encantaría hacer una película en México, no sé cuándo, pero sé que lo haría. Los Directores me encantan, me gustaría estar alguna vez en una de sus películas, quizá algún día pueda suceder”, indicó.

Por su parte Luis Gerardo Méndez confesó la emoción que sintió de poder presentar la película en México y Estados Unidos y más de trabajar con dos actores a los que admira.

“Lo veo cómo una experiencia muy sub real, mucho de la comedia viene de Jennifer y Adam, me siento muy contento. Es una noche muy especial venir a México a presentarla es único, porque hay actores de todo el mundo y haber venido a México me hace sentir muy feliz”, puntualizó.

