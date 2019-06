CLOSE

La actrz aseguró que se sintió halagada, porque su ex le envió un mensaje para darle las gracias.

Lety tiene un trato cordial y respetuoso con Yadhira Carrillo. (Foto: Televisa)

Para Lety Calderón fue un gusto enorme, el que la hija de Juan Collado, su ex pareja y padre de sus dos hijos, la invitara especialmente a su boda y la tratarán todos con mucho cariño.

“Estuve muy feliz, muy agradecida de que me invitaran porque yo pensé que nada más estaban invitados mis hijos, y no, hablaron para confirmar y me pidieron que fuera yo, lo cual agradecí mucho, me hicieron sentir en familia”, indicó la actriz.

A pesar de que se había dicho que Lety no se llevaba nada bien con Yadhira Carrillo, esposa de Juan Collado, en la boda solo se vio cordialidad y respeto, lo que supone que sus dimes y diretes quedaron en el pasado.

“Nos saludamos en la iglesia, fue de “hola, hola”, ella estaba de un lado, yo de otro, ella vino a saludarnos, fue muy rápido, no te pudiera decir que hubo un sentimiento profundo, intenso, porque todo fue muy rápido, y en la fiesta nos toco en mesas separadas”, indicó.

Lety aseguró que se sintió halagada, porque su ex Juan Collado le envió un mensaje para darle las gracias por la forma en que ha educado a sus hijos.

“Me mando un mensaje muy hermoso y me dijo: 'gracias por esos dos seres maravillosos que has creado' y sí, humildemente lo digo, sí han sido mi creación”, puntualizó

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/06/12/lety-calderon-juan-collado-yadhira-carrillo/1433615001/