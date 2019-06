CLOSE

La actriz confesó que no le grada su cuerpo, ya que con la menopausia le creció el busto y las pompas.

Laura no se gusta “frondosa”. (Foto: La Voz)

La actriz Laura Flores confesó que con la menopausia le ha crecido de forma exagerada el busto y las pompas, por lo que una vez que termine la serie “Juntos, el corazón Nunca se Equivoca”, se someterá a una cirugía para reducir esas partes de su cuerpo.

“Cuando se acabe la novela, me voy a ir a quitar un poquito, me crecieron mucho con la menopausia, me crecieron la bubis y más las pompas. Yo le eché pleito a mi ginecólogo, le dije: “espérame, no me he puesto más”, yo me puse las bubis en el 92 y ahorita tengo así, qué es esto”, indicó.

Laura aseguró que no siente a gusto de estar voluptuosa, ya que nunca fue una mujer de muchas curvas.

“Están muy grandotas, eso es grasa, hay que quitarla, ya tengo cita con el doctor”, señaló.

Indicó que aún cuando es algo normal que en la menopausia el cuerpo cambie, ella no se siente bien “mis amigas menopáusicas, les pregunto '¿oye, te crecieron con la menopausia?' y todas me han dicho que sí, yo cuando me puse busto fue talla C y ahorita estoy en D y yo dije no, en cuanto acabe la serie, me voy a quitar una talla. Yo no soy frondosa “, puntualizó.

