El productor agradece poder llevar una buena relación con Niurka, ya que eso ha sido fundamental para el desarrollo de la carrera artística de su hijo Emilio.

El productor Juan Osorio (centro) confía en el éxito de “Juntos, el Corazón Nunca se Equivoca”, que protagonizan Emilio Osorio (izq) y Joaquín Bondoni (der), que se estrena el 23 de junio. (Foto: La Voz)

El productor Juan Osorio, no pudo ocultar lo feliz que se siente de ver como su hijo Emilio Osorio, ha ido consolidando su carrera.

“Como papá, me siento como pavo real, y como productor, me da muchísimo gusto haber acertado y la forma en la que he llevado su carrera, junto con su mamá, ella y yo siempre hablamos de él, a veces le digo “abusada” con todo lo que se relaciona con él”, indicó.

Después de los dimes y diretes que hubo entre él y Niurka en el pasado, Juan agradece haber podido resolver la situación con la madre de su hijo, ya que gracias a ello, han logrado criar a su hijo feliz, y acompañarlo en su carrera artística.

“Es la mejor fórmula, yo creo que es una mujer madura, en lo personal, no había otra, o nos uníamos para lograr esto o no”, indicó.

El productor confía que la historia “Juntos, el Corazón Nunca se Equivoca”, que protagoniza Emilio, al lado de Joaquín Bondoni, que se estrena el 23 de junio, gustará al público, que hoy está muy abierto al respeto y aceptación a la sexualidad de las parejas.

“No sabes qué bonita está quedando la historia y que bonita está el tema de ellos en la relación, en el respeto, en el enfrentamiento con la universidad, el bullying que les hacen, estamos tocando con un gran respeto, porque decimos: “ya aceptamos la equidad de género”, pero no es cierto”, puntualizó.

