El supervisor de efectos visuales, Juan Pablo Acosta ha trabajado en películas muy reconocidas como “Dark Phoenix”, “Aquaman”, “Dumbo”, “Godzilla: King of the Monsters”. (Foto: Cortesía)

Juan Pablo Acosta Duarte, supervisor de efectos visuales de la cinta “Wonder Park”, asegura que trabajar en esta película ha sido un gran reto, sin embargo, el ver su trabajo plasmado en la pantalla, lo ha conmovido.

“Trabajé en la cinta como artista de efectos especiales, el artista se encarga de hacer destrucciones, incendios, explosiones, agua todos estos efectos, básicamente en esta cinta nos encargamos de los fuegos artificiales, de las cascadas naturales y de crear efectos mágicos”, señaló con mucho orgullo Juan Pablo.

“El mayor reto en una película, de este estilo de animación es poder llevar a la pantalla la imaginación del director, ese sería uno de los retos más grandes. Para mí, otro de los logros es hacerlo en un tiempo determinado, a veces dos años parece mucho, pero para lograr este trabajo y esta calidad, puede llegar a ser poco. 'Wonder Park' ha sido una película que en mi forma de pensar, es muy bonita, con un gran mensaje ”, indicó.

Acosta también trabajó con Tim Burton, en la cinta “Dumbo”, y quedaron tan contentos con su trabajo y él con la producción, que no descarta volver a colaborar con el director.

“La cinta 'Dumbo', en particular, ha sido muy buen reto, la reacción del público fue encantadora, a todo el mundo le ha gustado, han estado contentos con este nuevo remake. Yo encantado, cuando él (Tim Burton) quiera trabajamos, nosotros sinceramente con él, tenemos buena relación en al empresa, por lo general, el artista no habla mucho, por cuestiones de schedule, normalmente no puede estar en la empresa, pero hacemos llamadas directamente con él, para ver qué quiere y cómo procesarlo”, indicó.

Incluso ya trabaja en dos cintas más para Disney.

“Estoy trabajando en un par, por contrato no puedo hablar de ello, van a salir en el verano que viene, son proyectos de Disney, van a ser muy divertidos”, indicó.

“Wonder Park”, la historia de una niña llamada June, que tiene una gran imaginación y hace un descubrimiento increíble: el parque de diversiones de sus sueños se hace realidad, se estrenó en Digital, el pasado 4 de junio de 2019 y en Blu-ray Combo Pack y DVD el 18 de junio.

