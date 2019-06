CLOSE

Se ha dicho que su renuncia se debió a que no aceptó escenas de sexo lésbicas.

Gala asegura que no tiene miedo a ningún tipo de personaje, solo que le gusta que estén bien escritos. (Foto: La Voz)

La actriz Gala Montes aseguró que decidió despedirse de “El Señor de los Cielos”, ya que consideró que su personaje tomó un rumbo diferente, que no le gustó, porque desdibujó todo lo que había construido para él.

“Fue una decisión que me costó mucho trabajo tomar, pero creo que es lo mejor. Se me planteaba algo que ya no era lo que me ofrecieron, después de un tiempo, leí los libretos y fue como “mmm” creo que ya no está tan chido”, indicó.

Gala sabe, valora y aprecia que para ella, este proyecto haya sido determinante en su carrera, le permitió crecer y que la reconocieran como actriz, pero también sabe que ese crecimiento la llevará a hora a enfrentar nuevos retos, en otros proyectos.

“Estoy segura que vienen cosas mejor en mi carrera y estoy muy confiada en lo que viene”, indicó.

Debido a que se ha dicho que su renuncia se debió a que no aceptó escenas de sexo lésbicas, la actriz asegura que no es verdad.

“No tengo miedo a esas escenas, incluso, a los 14 años, hice a una niña cocainómana, simplemente el contexto no estaba justificado”, puntualizó.

