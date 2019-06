CLOSE

Supuestamente José José dice que está bien. (Foto: La Voz)

El cantante José José “reapareció” en sus redes sociales, en donde informó que poco a poco ha ido saliendo adelante.

“Familia querida. Gracias por su apoyo y por sus oraciones. Estoy muy bien gracias a Dios”, expresó supuestamente el cantante.

Informó que continúa con sus terapias por lo que espera pronto poder reencontrarse con su público.

“Continuó con mis terapias para salir adelante, como muy pronto nos veremos, gracias por todo, un abrazo y mil bendiciones para todos”, señaló.

Desde hace unos meses, se ha cuestionado la salud del cantante, ya que desde que su hija Sarita se lo llevó a Miami no ha permitido que nadie, externo a ella y a su círculo más cercano, lo vean; no permite visitas, ni llamadas telefónicas, por lo que su vida y su salud son un misterio, que un mensaje de texto no resuelve.

