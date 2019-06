CLOSE

El actor expresó su preocupación por la salud de Héctor Suárez, quien se encuentra internado a causa del cáncer de vejiga que padece.

Alejandro Camacho está muy orgulloso de trabajar con su único hijo, en un nuevo proyecto de televisión. (Foto: La Voz)

El actor Alejandro Camacho, expresó su preocupación por la salud de su amigo Héctor Suárez, quien se encuentra hospitalizado desde hace unos días.

“No sabía, quiero muchísimo a Héctor, no me digas, qué mala noticia, no sabía, quiero muchísimo a toda su familia”, señaló.

El actor espera que su amigo salga adelante de esta situación.

“Me duele muchísimo esta noticia que dan, no sabía y le deseo lo mejor, es un hombre tan fuerte y con una filosofía de la vida tan fuerte, que estoy seguro que él está bien”, comentó.

Ahora que el actor hará una serie para Songie TV, se mostró feliz de su hijo Maximiliano compondrá la música.

“Va a hacer la música de la serie que voy a hacer, mi hijo es músico, productor, director musical, todo, menos actor, le gusta la música y desde muy chico se enfocó por la música, estuvo cuatro años en Nueva York estudiando”, puntualizó.

