CLOSE

Pequeños se divierten en el Museo de los Niños de Phoenix. (Foto: Museo de los Niños de Phoenix)

Todos los niños son diferentes, pero tienen una cosa en común: cuando llega el verano, necesitan entretenerse.

En el área metropolitana de Phoenix podrá encontrar muchas ideas divertidas para mantener a los niños de todas las edades activos y curiosos, entreteniéndolos durante la larga y calurosa temporada.

Para los que hacen actividades al aire libre hay clases de ciclismo de montaña, un día de pesca gratis y los que disfrutan ensuciarse, tendrán la manía anual del barro de Scottsdale. Para los amantes de los animales, hay zoológicos y encuentros con lagartos. Y para los niños artísticos, hay un montón de teatro en vivo, desde la gira de Broadway de "Charlie and the Chocolate Factory" (si tiene algo de dinero extra para gastar) y el incansable Teatro de Títeres de Great Arizona (si no lo tiene).

Así que piense. Con esta cantidad de opciones, no hay excusa para dejar que los pequeños pasen todo el verano frente a sus diferentes pantallas.

‘Legally Blonde’

Elle Woods se adentra en la Escuela de Derecho de Harvard para intentar recuperar a su ex, en este musical de 2007 basado en la película Reese Witherspoon. Realizado por Scottsdale Desert Stages Youth Theatre, con artistas de 12 a 22 años. Los números favoritos incluyen "Bend and Snap" y "There! Right There!"

Detalles: Hasta el 16 de junio. Scottsdale Fashion Square, 4720 N. Scottsdale Road. 20 dólares. 480-483-1664, desertstages.org.

‘Newsies’

El musical de la película de Disney de 1992, sobre los noticieros de la ciudad de Nueva York, en huelga a principios del siglo XX, fue un fracaso, luego un éxito de culto y, finalmente, un gran musical de Broadway, que se está convirtiendo rápidamente en un título favorito en el circuito teatral regional.

NEWSLETTERS Get the newsletter delivered to your inbox We're sorry, but something went wrong Please try again soon, or contact Customer Service at 1-800-332-6733. Delivery: Invalid email address Thank you! You're almost signed up for Keep an eye out for an email to confirm your newsletter registration. More newsletters

Detalles: Hasta el 29 de junio. Hale Center Theatre, 50 W. Page Ave., Gilbert. 22- 40 dólares. 480-497-1181, haletheatrearizona.com.

Wonderspaces Arizona

Si sus hijos piensan que los museos están congestionados, es posible que se entusiasmen con esta galería en el centro comercial que reúne proyectos de arte interactivos de todo el mundo. El primer espectáculo de la compañía de Los Ángeles aquí es "Punto de vista", con instalaciones amigables para los niños como "Pintura corporal", que les permite agregar toques de color a un diseño de pantalla grande agitando los brazos y "Transición", una Paseo en barco de realidad virtual de 9 minutos, a través de un paisaje marino surrealista con peces voladores, arquitectura fantástica y un perro amigable.

Detalles: hasta el 21 de julio de 10 a.m.-10 p.m. De lunes a jueves, de 10 a.m. a 10:30 p.m. Viernes-sábados (última entrada 90 minutos antes del cierre). Scottsdale Fashion Square, 7014 E. Camelback Road, Scottsdale. 15- 24 dólares; Gratis para menores de 3 años. arizona.wonderspaces.com.

Día libre de pesca

No se necesita una licencia de pesca ni equipo para pescar en este día. El programa Family Fishing Fun proporciona equipo prestado. Solo se debe traer su propio cebo. Consejo: Puede comprarlo en las tiendas Walmart, Cabela's y Sportsman's Warehouse, así como en tiendas de cebo y aparejos independientes.

Detalles: 7-10 a.m. sábado, 1 de junio. Parque regional de Lake Pleasant, 41835 N. Castle Hot Springs Road, Morristown. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 928-501-1703, www.maricopacountyparks.net/events.

Clase de bicicleta de montaña para principiantes

Primero, aprenderán las habilidades básicas que se necesita para andar en terreno de montaña y el desierto. Además podrán aprender a conocer su bicicleta; aprende a balancear, cambiar y controlar su velocidad; y familiarícese con el protocolo de conducción y la seguridad. A esta clase de 30 minutos le sigue un viaje de 3 a 4 millas para practicar lo que se aprendió. Se requiere un casco. Se recomienda llevar mucha agua, una cámara extra y herramientas para cambiar una llanta desinflada.

Detalles: 7 a 9 a.m. sábado, 1 de junio. Parque Regional de San Tan Mountain, 6533 W. Phillips Road, Queen Creek. La cuota de entrada del vehículo es de $ 7. 602-506-2930, www.maricopacountyparks.net/events.

Juegos con animales en interior

Los asistentes podrán mantenerse frescos y aprender cosas interesantes sobre los animales del desierto, mientras juegan en el Nature Center. Más adecuado para las edades 6-12. Un participante podrá ganar un paquete familiar de 4 boletos para Six Flags Hurricane Harbor Phoenix.

Detalles: 10:30 a.m.-mediodía miércoles 5 de junio. Parque regional Usery Mountain, 3939 N. Usery Pass Road, Mesa. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, www.maricopacountyparks.net/events.

Bichos y una película

Podrán conocer algunos animales y refrésquese con la película, "The Living Desert" de Disney, en el Centro de la Naturaleza Esta película clásica tiene imágenes del comportamiento de los animales del desierto de Sonora y las interacciones entre especies que las personas rara vez pueden ver. Cada familia recibirá un boleto de rifa para un sorteo para un paquete familiar de 4 boletos para Six Flags Hurricane Harbor Phoenix.

Detalles: 10 am a mediodía del viernes 7 de junio. Parque Regional de San Tan Mountain, 6533 W. Phillips Road, Queen Creek. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, www.maricopacountyparks.net/events.

Criaturas de la caminata nocturna

Un guardabosques encabeza una caminata sencilla para buscar y aprender sobre las criaturas nocturnas del desierto. La vida silvestre que se ha visto en pasadas caminatas incluye zorros, jabalies, búhos, escorpiones y más. Se proporcionarán luces negras, pero por favor se recomienda traer su propia linterna. El espacio es limitado, así que se recomienda llamar al 928-684-2772 para registrarse.

Detalles: 7: 45-9: 45 p.m. Viernes 7 de junio. Reserva del río Hassayampa, 49614 EE. UU. 60, Wickenburg. 5 dólares por persona. 928-684-2772, www.maricopacountyparks.net/events.

Mighty Mud Mania

Es el año es la edición 44 para esta tradición de verano en Scottsdale, que comenzó como un evento promocional para un negocio de lavado. La Carrera de Obstáculos entre el barro original, es una carrera con toboganes, columpios de cuerda y fosos de lodo de 5 pies de profundidad para niños de 7 a 12 años. Hay un área Mini Mud para niños de 4 a 6 años y un zona Extreme para niños mayores (10 dólares si tienes 18 años o más).

Detalles: 7 am-mediodía sábado 8 de junio. Parque Chaparral, 5401 N. Hayden Road, Scottsdale. Gratis. 480-312-0205, scottsdaleaz.gov/mighty-mud-mania.

Safari nocturno

Aprenda sobre los animales del desierto en esta caminata de 1 milla a lo largo del sendero Merkle. La superficie lisa del sendero es adecuada para sillas de ruedas y cochecitos. Lleve una linterna y agua y use zapatos cerrados. Sin mascotas. Se recomienda llegar temprano para el programa "Todo sobre los osos negros" en el Centro de la Naturaleza a las 6 p.m. y la alimentación de las serpientes a las 7 p.m.

Detalles: 7: 30-8: 30 p.m. Sábado, 8 de junio. Parque regional de Usery Mountain, 3939 N. Usery Pass Road, Mesa. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, ext. 4; www.maricopacountyparks.net/events.

Star Party en Lost Dutchman State Park

¿Quiere aprender más sobre las estrellas y los planetas? ¿Tiene pequeños curiosos sobre el cosmos? Diríjase al Parque Estatal Lost Dutchman. La Superstition Astronomical League presenta esta visualización pública para brindar a las personas la oportunidad de ver la luna, los planetas, los cúmulos de estrellas, las galaxias y otros fenómenos astronómicos utilizando sofisticados telescopios.

Detalles: 8-10 p.m. Sábado 8 de junio. Parque estatal Lost Dutchman, 6109 N. Apache Trail, Apache Junction. La tarifa de entrada del vehículo es de 7 dólares. 480-982-4485, azstateparks.com/lost-dutchman.

Paseo en bicicleta de montaña para principiantes

Este viaje de 5.5 millas está diseñado para principiantes, pero está abierto a todas las edades y niveles de habilidad. Los expertos estarán disponibles para ayudar a comprender el funcionamiento de la bicicleta y su manejo seguro. Se viaja en grupo. Se requieren cascos. Los pasajeros menores de 18 años deben estar acompañados por un padre o tutor. Se recomienda llevar agua, casco, una camara extra y herramientas para cambiar una llanta desinflada.

Detalles: 7-9 a.m. Sábados, 8, 15, 22 y 29 de junio. Parque Regional de San Tan Mountain, 6533 W. Phillips Road, Queen Creek. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, www.maricopacountyparks.net/events.

Primera gira nacional de 'Charlie and the Chocolate Factory'

Es Charlie y la fábrica de chocolate. No Willy Wonka, con el debido respeto hacia el difunto Gene Wilder. El querido libro Roald Dahl de 1964 se convirtió en un musical en el West End de Londres en 2013 y se mudó a Broadway en 2017. Las canciones son de Marc Shaiman y Scott Whitman, que también escribieron para "Hairspray", "Atrápame si puedes" - y, hey, "Bombshell", el musical dentro del programa de televisión "Smash".

Detalles: 11-16 de junio. ASU Gammage, Mill Avenue y Apache Boulevard, Tempe. La demanda de precios. 480-965-3434, asugammage.com.

‘The Lost Boys of Neverland’

El teatro infantil del East Valley presenta una secuela original de "Peter Pan", que explora lo que sucede en Neverland después de que Peter se dirige a casa. Presenta una nueva heroína, un niño adoptivo de Nueva York llamado Jaime.

Detalles: del 13 al 23 de junio. Mesa Arts Center, 1 E. Main St. 15 dólares. 480-644-6500, mesaartscenter.com, evct.org.

‘Freaky Friday’

Los talentosos adolescentes de Valley Youth Theatre reclaman el honor de interpretar el estreno en Arizona del nuevo musical de Disney, basado en la comedia de cambio de cuerpo (la novela de Mary Rodgers, 1972 y dos adaptaciones cinematográficas). Con canciones de los ganadores del Pulitzer "Next to Normal", Tom Kitt y Brian Yorkey, se estrenó en 2016 en el Signature Theatre de Virginia.

Detalles: 14-30 de junio. Herberger Theatre Center, 222 E. Monroe St., Phoenix. 20.50- 39.50 dólares. 602-252-8497, herbergertheater.org, vyt.com.

Película en el parque

Disfrute de una película y la oportunidad de conocer a los animales de cerca. Lleve una manta, un picnic y el animal de peluche favorito de sus hijos para disfrutar de esta actividad en el centro de la naturaleza.

Detalles: mediodía-2 p.m. Viernes 14 de junio. Estrella Mountain Regional Park, 14805 W. Vineyard Ave., Goodyear. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, www.maricopacountyparks.net/events.

Fiestas estelares del Club de Astronomía del este del Valle

Si los niños sienten curiosidad por el cielo nocturno, se invita a asistir a una de las fiestas estrella del East Valley Astronomy Club. Ofrece la oportunidad de observar estrellas y planetas a través de los telescopios de los miembros del club. Las fiestas de estrellas comienzan al anochecer, el segundo viernes de cada mes (si el clima lo permite).

Detalles: 7:30 p.m. 14 de junio, 12 de julio y 9 de agosto. Gilbert Riparian Preserve, 2757 E. Guadalupe Road. Gratis (se aceptan donaciones). evaconline.org.

Caminata de luna llena

Se invita a unirse a esta caminata de 2 millas a lo largo de Mule Deer Trail para observar el cielo nocturno y experimentar la luz de la luna que ilumina el desierto. Esta es una caminata moderada. Se recomiendan zapatos cerrados y agua. Las linternas son opcionales. No perros.

Detalles: 7: 30-8: 45 p.m. Sábado, 15 de junio. Parque Regional White Tank Mountain, 20304 W. White Tank Mountain Road, Waddell. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, ext. 5; www.maricopacountyparks.net/events.

Caminata de luna llena: Estrella

Experimente la belleza del desierto a la luz de la luna. Traiga agua y zapatos resistentes y reúnase en el Centro de la Naturaleza. Al comienzo del programa, los nombres se ingresarán en un sorteo de boletos de Family Flag-Pack of Six Flags Hurricane Harbor Phoenix. Al final del programa, se seleccionará un ganador. Debe quedarse durante todo el programa y estar presente para ganar.

Detalles: 7: 30-9 p.m. Sábado, 15 de junio. Estrella Mountain Regional Park, 14805 W. Vineyard Ave., Goodyear. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, ext. 6; www.maricopacountyparks.net/events.

Caminata por la luz de la luna en Spur Cross

El Área de Conservación Spur Cross Ranch es una experiencia diferente cuando se la ve suavemente iluminada por la luna en esta caminata moderada. Habrá un uso mínimo de linternas en esta caminata, pero se recomienda llevar una por si acaso.

Detalles: 8-10 p.m. Sábado, 15 de junio. Área de conservación Spur Cross Ranch, 44000 N. Spur Cross Road, Cave Creek. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, ext. 8; www.maricopacountyparks.net/events.

Las rocas son rocas

El geólogo AJ Lombard describirá cosas geniales sobre las rocas de Arizona, incluyendo de qué están hechas y cómo fueron creadas. Este programa está diseñado para mayores de 7 años. Un participante ganará un paquete familiar de 4 boletos para el parque acuático Six Flags Hurricane Harbor Phoenix.

Detalles: 10: 30-11: 30 a.m., miércoles 19 de junio. Parque regional de Usery Mountain, 3939 N. Usery Pass Road, Mesa. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, ext. 4, www.maricopacountyparks.net/events.

Todo sobre los escorpiones

Una breve presentación será seguida por un sendero para buscar escorpiones. Se debe usar zapatos cerrados y traer agua, una linterna y una luz negra si se tiene una. Las luces negras se pueden comprar en el Centro de Visitantes. Sin mascotas.

Detalles: 7-9 p.m. Viernes, 19 de junio. Parque Regional de San Tan Mountain, 6533 W. Phillips Road, Queen Creek. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, ext. 7; www.maricopacountyparks.net/events.

Caminata al amanecer por el solsticio de verano

Comience el día con una caminata al amanecer por el sendero Black Rock Long Loop Trail de 1½ millas. Observe el amanecer desde un punto de vista, experimente el Desierto de Sonora a medida que se despierta y vea los antiguos petroglifos a lo largo del sendero. Perros no son bienvenidos.

Detalles: 5-7 a.m. viernes, 21 de junio. Parque Regional White Tank Mountain, 20304 W. White Tank Mountain Road, Waddell. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, ext. 5; www.maricopacountyparks.net/events.

Paseo de las criaturas de la noche

Un guardabosques conduce una caminata para buscar y aprender sobre criaturas nocturnas del desierto. La vida silvestre que se ha visto en pasadas caminatas incluye zorros, jabalíes, búhos, escorpiones y más. Se proporcionarán luces negras, pero puede traer su propia linterna. El espacio es limitado, así que se pide llamar al 928-684-2772 para registrarse.

Detalles: 7: 45-9: 45 p.m. Sábado, 29 de junio. Reserva del río Hassayampa, 49614 EE. UU. 60, Wickenburg. 5 dólares por persona. 928-684-2772, www.maricopacountyparks.net/events.

Caminata húmeda y salvaje

Las familia gustan de esta caminata húmeda. Se proporcionan chalecos salvavidas, o se pueden traer los personales. La caminata es de aproximadamente 1 milla de largo. Se debe usar ropa y zapatos que no le importe mojar. La caminata comienza en Waterline Way en el estacionamiento este de la rampa para botes de 10 carriles, al lado de los baños. Simplemente se siguen las señales de caminata desde la puerta principal.

Detalles: 9-11 a.m. Sábado, 29 de junio. Parque regional de Lake Pleasant, 41835 N. Castle Hot Springs Road, Morristown. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930 ext. 2; www.maricopacountyparks.net/events.

Documental de la naturaleza: nuestro planeta

Combata el calor del mediodía en el aula del Centro de la Naturaleza para ver el documental de la BBC, "Nuestro planeta, agua dulce". Más de dos tercios del agua dulce de la Tierra está encerrada en los casquetes polares.

Detalles: 1-2 p.m. Miércoles, 3 de julio. Parque regional White Tank Mountain, 20304 W. White Tank Mountain Road, Waddell. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, ext. 5; www.maricopacountyparks.net/events.

Película para niños de Criaturas

¿Buscando diversión fresca? Se puede llevar una colchoneta, almohada o manta y obser una película de animales en el Centro de la Naturaleza. Las películas son adecuadas para todas las edades. Los bocadillos están disponibles para su compra, y puede traer los que se gusten(no botellas de vidrio). Al final de la película, una persona ganará un paquete familiar de 4 boletos para el parque acuático Six Flags Hurricane Harbor Phoenix.

Detalles: 10:30 miércoles miércoles, 3, 10, 24 y 31 de julio. Parque Regional de Usery Mountain, 3939 N. Usery Pass Road, Mesa. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, ext. 4; www.maricopacountyparks.net/events.

'Chitty Chitty Bang Bang'

El musical se basa en la película de 1968, con canciones de los hermanos Sherman, que también escribieron las melodías de "Mary Poppins". La historia original sobre un auto volador es de Ian Fleming, de la fama de "James Bond".

Detalles: 5 de julio-agosto. 17. Hale Center Theatre, 50 W. Page Ave., Gilbert. 20- 40 dólares. 480-497-1181, haletheatrearizona.com.

Clase de bicicleta de montaña para principiantes

Primero, se aprenderá las habilidades básicas que se necesita para andar en terreno de montaña y desierto. Además se podrá conocer la bicicleta; aprender a balancear, cambiar y controlar la velocidad; y familiarícese con el protocolo de conducción y la seguridad. A esta clase de 30 minutos le sigue un viaje de 3 a 4 millas para practicar lo que se aprendió. Se requiere un casco. Se recomienda mucha agua, una camara extra y herramientas para cambiar una llanta desinflada.

Detalles: 6-8 a.m. Sábado, 6 de julio. Parque Regional de San Tan Mountain, 6533 W. Phillips Road, Queen Creek. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, www.maricopacountyparks.net/events.

Noche de películas en el parque: 'Spy in the Wild'

Los animales robóticos con cámaras oculares incorporadas dan un vistazo a la vida social de los animales salvajes en esta película. Los bocadillos estarán disponibles para la venta o se pueden traer (sin botellas de vidrio). Después de la película, se puede ver una serpiente alimentándose. Una persona ganará un paquete familiar de 4 boletos para el parque acuático Six Flags Hurricane Harbor Phoenix.

Detalles: 7-8 p.m., viernes 12 de julio. Parque regional de Usery Mountain, 3939 N. Usery Pass Road, Mesa. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, ext. 4; www.maricopacountyparks.net/events.

Buscando escorpiones

Un guardabosques conduce esta caminata nocturna en busca de escorpiones. Hay una regla estricta de no tocar. Se debe llevar una linterna y una luz negra si se tiene una. Algunas luces negras pueden estar disponibles para pedir prestado o comprar. Se recomiendan traer zapatos cerrados y agua.

Detalles: 8-9: 30 p.m. Viernes 12 de julio. Parque regional de Lake Pleasant, 41835 N. Castle Hot Springs Road, Morristown. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930 ext. 2; www.maricopacountyparks.net/events.

"El Mago de Oz"

Theatre Works, la compañía de teatro de más larga trayectoria en West Valley, presenta el escenario musical basado en la clásica película de fantasía. Tiene todas las melodías que se recuerdan, incluyendo "Over the Rainbow", así como un par de cortes que no llegaron a la pantalla grande.

Detalles: 12-28 de julio. Centro Peoria para las Artes Escénicas, 8355 W. Peoria Ave. 18- 38 dólares. 623-815-7930, theaterworks.org.

"La familia Addams"

Basado en las caricaturas clásicas de Charles Addams, este musical de todas las edades cuenta una historia de adivinanzas de quién viene a la cena cuando alguien regresa a la casa encantada de la familia para presentar a su novio, que está (¡jadeo!) Perfectamente normal. Nathan Lane y Bebe Neuwirth interpretaron a Gomez y Morticia, los Locos Adams en Broadway en 2010. Esta producción profesional es del teatro Arizona Broadway, con sede en Peoria.

Detalles: 12-28 de julio. Herberger Theatre Center, 222 E. Monroe St., Phoenix. 44- 73 dólares. 602-252-8497, herbergertheater.org.

Caminata de luna llena: Estrella

Experimente la belleza del desierto a la luz de la luna. Traiga agua y zapatos resistentes y reúnase en el Centro de la Naturaleza. Al comienzo del programa, los nombres se ingresarán en un sorteo de boletos de Family Flag-Pack of Six Flags Hurricane Harbor Phoenix. Al final del programa, se seleccionará un ganador. Debe quedarte durante todo el programa y estar presente para ganar.

Detalles: 7: 30-9 p.m. Sábado, 13 de julio. Estrella Mountain Regional Park, 14805 W. Vineyard Ave., Goodyear. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, ext. 6; www.maricopacountyparks.net/events.

Paseo en bicicleta de montaña para principiantes

Este viaje de 5.5 millas está diseñado para principiantes, pero está abierto a todas las edades y niveles de habilidad. Los expertos estarán disponibles para ayudar a comprender como funciona una bicicleta y su manejo seguro. Se requieren cascos. Los pasajeros menores de 18 años deben estar acompañados por un padre o tutor. Se recomienda llevar agua, casco, una cámara extra y herramientas para cambiar una llanta desinflada.

Detalles: 6-8 a.m. Sábados, 13 de julio, 20 y 27. Parque Regional de San Tan Mountain, 6533 W. Phillips Road, Queen Creek. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, www.maricopacountyparks.net/events.

Atardecer y caminata casi de luna llena

Una caminata moderada de 2 horas por el sendero Yavapai Point Trail y con la vista bajo la luz de la luna. Se recomienda traer una linterna (por si acaso), agua y un bocadillo. Reunirse en el sendero Cottonwood.

Detalles: 7-9 p.m. Sábado, 13 de julio. Parque regional de Lake Pleasant, 41835 N. Castle Hot Springs Road, Morristown. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, ext. 2; www.maricopacountyparks.net/events.

‘Musicals Schmoozicals II: Family´s a Drag’

La actriz del Valle Johanna Carlisle-Zepeda y su hijo, Maxx Carlisle-King, se unen para obtener memorias humorísticas sobre sus aventuras en la escena teatral local. La función de teatro a la hora del almuerzo es menos de una hora.

Detalles: 15-25 de julio. 12:10 p.m. Martes a jueves a las 7 p.m. Lunes, 15 de julio. Herberger Theatre Center, 222 E. Monroe St., Phoenix. 7 dólares. 602-252-8497, herbergertheater.org.

Caminata por la costa humeda

Se recomienda usar ropa que no importe que se moje en esta excursión familiar a lo largo de la costa de Two Cow Cove. El terreno es un poco rocoso, así que se debe usar zapatos para caminar o zapatos resistentes para el agua. Un participante ganará un paquete familiar de 4 boletos para el parque acuático Six Flags Hurricane Harbor Phoenix. Siga las señales de "Caminata" hasta el Wild Burro Trailhead.

Detalles: 9-11 a.m. Jueves, 18 de julio. Parque regional de Lake Pleasant, 41835 N. Castle Hot Springs Road, Morristown. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930 ext. 2; www.maricopacountyparks.net/events.

Caminata y rocíos húmedos y salvajes

A toda la familia le gusta esta caminata húmeda. Se proporcionan chalecos salvavidas, o se pueden traer los personales. La caminata es de aproximadamente 1 milla de largo. Se recomienda ropa y zapatos que no importe se mojen. La caminata comienza en Waterline Way en el estacionamiento este de la rampa para botes de 10 carriles, al lado de los baños. Simplemente siga las señales de caminata desde la puerta principal.

Detalles: 9-11 a.m. viernes, 19 de julio. Parque regional de Lake Pleasant, 41835 N. Castle Hot Springs Road, Morristown. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930 ext. 2; www.maricopacountyparks.net/events.

Descubriendo los monzones de Arizona

Esta presentación muestra el ciclo de vida de la temporada de monzones de Arizona. ¿Por qué hay tormentas monzónicas aquí? ¿De dónde vienen? ¿Cuánto tiempo duran? Las respuestas a estas y muchas más preguntas se resuelven en esta presentación. Se puede traer un bocadillo si se desea.

Detalles: 1-2 p.m. Sábado, 20 de julio. Estrella Mountain Regional Park, 14805 W. Vineyard Ave., Goodyear. La cuota de entrada del vehículo es de $ 7. 602-506-2930, ext. 6; www.maricopacountyparks.net/events.

"Mary Poppins Jr."

Don Bluth, mejor conocido como el actor de películas que incluyen "An American Tail" y "Anastasia", abrió un teatro comunitario en Scottsdale. La presentación es la versión de teatro infantil de "Mary Poppins" de Disney, así que se recomienda practicar la pronunciación de "Supercalifragilisticexpialidocious".

Detalles: 25 de julio-ago. 3. Don Bluth Front Row Theatre, 8670 E. Shea Blvd., No. 103, Scottsdale. 27 dólares (no menores de 5 años). 480-314-0841, donbluthfrontrowtheatre.com.

Elaboración de un palo de lluvia

Los niños pueden practicar sus habilidades artísticas y artesanales mientras hacen palos de lluvia para llevar a casa. El líder de la actividad leerá una historia divertida mientras los niños crean sus palos de lluvia en el Centro de Descubrimiento. Un niño ganará un paquete familiar de 4 boletos para el parque acuático Six Flags Hurricane Harbor Phoenix.

Detalles: 3-4 p.m. Viernes 26 de julio. Parque regional de Lake Pleasant, 41835 N. Castle Hot Springs Road, Morristown. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, ext. 2; www.maricopacountyparks.net/events.

Todo sobre el monzón de verano

El verano es cuando los patrones climáticos cambian y aumenta la posibilidad de tormentas de polvo, tormentas eléctricas, vientos, rayos y lluvias. Esta presentación se explicará las condiciones que provocan este clima, el por qué esta temporada es importante para las plantas y animales del desierto y cómo se puede mantener a salvo cuando se aproximan las tormentas.

Detalles: 10-11 a.m. viernes, 26 de julio. Parque Regional de San Tan Mountain, 6533 W. Phillips Road, Queen Creek. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, ext. 7; www.maricopacountyparks.net/events.

"Fantasía de hielo: donde el circo se encuentra con el hielo"

Los patinadores y acróbatas se unen en este espectáculo creado por el ex patinador Jeb Rand y coreografiado por Pasquale Camerlengo, bailarina de hielo de medalla de oro en Skate America, Skate Canada y el Internacional de París.

Detalles: 26-28 de julio. 7 p.m. Viernes, 2:30 y 7 p.m. Sábado y domingo. Mesa Arts Center, 1 E. Main St. 29- 69 dólares. 480-644-6500, mesaartscenter.com.

Caminata de búsqueda de escorpiones

Camina con un guardabosques por el sendero Waddell para buscar escorpiones y experimentar el desierto por la noche. Esta es una caminata fácil de 2 millas. Se recomienda traer una luz negra si tiene una y usar zapatos de punta estrecha. Perros no son bienvenidos.

Detalles: 7: 30-9 p.m. Sábado, 27 de julio. Parque Regional White Tank Mountain, 20304 W. White Tank Mountain Road, Waddell. La cuota de entrada del vehículo es de 7 dólares. 602-506-2930, ext. 5; www.maricopacountyparks.net/events.

"El viaje milagroso de Edward Tulane"

Childsplay, el único teatro profesional del Valle para audiencias jóvenes, revive uno de sus éxitos más aclamados, una adaptación original de la novela de Kate DiCamillo sobre una muñeca egocéntrica que aprende el significado del amor a medida que pasa de dueño a dueño. Asegúrese de traer pañuelos, porque no solo para los niños.

Detalles: 8 de septiembre-oct. 13. Herberger Theatre Center, 222 E. Monroe St., Phoenix. 12- 30 dólares. 602-252-8497, herbergertheater.org, childsplayaz.org.

Arizona Diamondbacks

Los Villa Romo disfrutaron de una tarde en familia, en el ambiente del Día de la Herencia Hispana de los D-backs. (Foto: Alfredo García/La Voz)

Si a los mas pequeños les encantan los deportes, se divertirán viendo los Arizona Diamondbacks en el Chase Field. Un D-Backs Summer Pass puede hacer que los fanáticos participen en los 57 partidos en casa desde el 31 de mayo hasta el 29 de septiembre. Durante este tiempo, el equipo jugará contra los Dodgers, los Rockies, los Mets, los Giants y más. Hay algunos fuegos artificiales después del juego en algunos viernes.

Detalles: 401 E. Jefferson St., Phoenix. Los precios de las entradas varían. 99 dólares para el pase de verano de D-Backs. 602-514-8400 para boletos de un solo juego; 602-462-4600 para boletos de grupo y pases de temporada. mlb.com/dbacks.

Museo de Historia Natural de Arizona

Fundado en 1977, este museo es un lugar clásico para que las familias exploren la historia y la cultura del suroeste. Hay más de 60 mil objetos de historia natural, antropología, historia y arte. Los niños encontrarán muchas cosas que hacer, desde aprender sobre los dinosaurios hasta buscar oro o ver una inundación repentina en una montaña de tres pisos dentro del museo.

Detalles: 10 a.m.-5 p.m. Martes a viernes de 11 a.m. a 5 p.m. Sábados, 1-5 p.m. Domingos 53 N. Macdonald, Mesa. 12, 8 dólares para estudiantes de 13 años y mayores con identificación, 7 dólares para edades de 3 a 12 años, gratis para niños de 2 años y menores. 480-644-2230, arizonamuseumofnaturalhistory.org.

Centro de Ciencias de Arizona

Uno de los museos más importantes de la ciudad tiene un teatro de pantalla gigante, un planetario y el espacio CREATE maker. La exposición presentada hasta el 3 de septiembre es "Momias del mundo", con 40 momias y artefactos humanos y animales de todo el mundo.

Detalles: 10 a.m.-5 p.m. diario. 600 E. Washington St., Phoenix. 18-13 dólares para edades de 3 a 17 años, gratis para niños menores de 2 años. 602-716-2000, azscience.org.

Parque acuático Big Surf

El parque de 20 acres celebra sus 50 años en 2019. Se puede recorrer la piscina Waikiki Beach Wave en balsa, o tabla de surf. Cuando los niños grandes hayan terminado con las olas, querrán probar los siete toboganes de agua, incluidos el Agujero Negro y los Tornados de Tahití. Los niños de todas las edades pueden subir a la bahía de Bora Bora o deslizarse por los toboganes Otter.

Detalles: 10 a.m.-6 p.m. Sábados, 11 a.m.-6 p.m. Domingos 1500 N. McClintock Drive, Tempe. 19.95- 34 dólares entrada general, 49.95- 99.95 dólares por un pase de temporada. 480-994-2297, bigsurffun.com.

Butterfly Wonderland

La exhibición Fall Butterfly del Desert Botanical Garden educa al público sobre las mariposas y ofrece una experiencia inmersiva. (Foto: Desert Botanical Garden)

Con más de 3 mil mariposas de todo el mundo, el conservatorio Butterfly Wonderland es una visita obligada. La instalación tiene una galería de emergencia donde las crisálidas se transforman en mariposas, un teatro en 3D y una exhibición de reptiles en la selva. Hasta agosto, se puede visitar "La exposición especial del 50 aniversario de The Very Hungry Caterpillar", que presenta actividades como ver orugas en vivo y criaturas de los libros, oportunidades para tomar fotos, cuentos y páginas grandes de libros de cuentos alrededor de la conservación.

Detalles: 9 a.m.-6 p.m. diario. 9500 E. Via de Ventura, en la reserva del río Salt cerca de Scottsdale. 15.95- 23.95 dólares para la admisión diaria. Pases anuales disponibles. Combo entradas disponibles para las atracciones de los alrededores, incluyendo el acuario Odysea. 480-800-3000, butterflywonderland.com.

Castles-n-Coasters

Castles-n-Coasters (Foto: Castles n' Coasters)

¿Un poco de emoción en el parque de diversiones? Tres montañas rusas podrían hacer el trabajo: Desert Storm tiene dos bucles, Splashdown enfría a los buscadores de la emoción con un viaje de troncos y Skydiver lleva a los invitados a lo alto y luego los deja caer unos 120 pies. Hay juegos de arcade, minigolf y botes de choque para los aventureros más tranquilos.

Detalles: Horas actualizadas semanalmente; Revisa el sitio web. 9445 N. Metro Parkway East, Phoenix. 30.99- 40.99 dólares por pases diarios; 10.99 dólares por una ronda de minigolf de 18 hoyos. Temporada y pases anuales 49.99- 99.99 dólares. 602-997-7575; castlesncoasters.com.

Ceretta Candy Co. Tours

Realice una visita guiada de 30 minutos a través de esta fábrica de dulce propieda de una familia y descubra cómo se hacen y envuelven los dulces. Los tours son gratuitos; Por 12.50 dólares, los visitantes pueden construir su propia pizza de chocolate.

Detalles: 10 a.m. y 1 p.m. De lunes a viernes. 5345 W. Glendale Ave., Glendale. Gratis. 623-930-9000, cerreta.com/factory-tours.

Museo de los niños de Phoenix

El escalador Schuff-Perini en el Museo de los Niños de Phoenix ofrece una vista panorámica de la bulliciosa actividad a continuación. (Foto: Museo de los Niños de Phoenix)

El museo tiene actividades para preescolares, niños pequeños y bebés, con cinco áreas de enfoque: arte y cultura, aprendizaje a través del juego, salud y bienestar, conciencia ambiental y cultivo de la tolerancia.

Detalles: 9 a.m.-4 p.m. De martes a domingo. 215 N. Seventh St., Phoenix. 14.95, 13.95 dólares para mayores de 62 años, gratis para bebés menores de 1 año. 602-253-0501, childrensmuseumofphoenix.org.

Jardín Botánico del Desierto

Con 140 acres para explorar y más de 50 mil exhibiciones de plantas, el Jardín Botánico del Desierto es una experiencia de aprendizaje por la que vale la pena pagar. El jardín acoge clases y recorridos con linternas durante todo el verano. Los invitados pueden ingresar gratis el Día de la Comunidad, el segundo martes de cada mes.

Detalles: 7 a.m.-8 p.m. diariamente. 1201 N. Galvin Parkway, Phoenix. 24.95, 12.95 dólares para edades de 3-17. 480-941-1225, dbg.org.

Parque de atracciones de la isla encantada

Hay atracciones para niños de todas las edades, incluida la popular C.P. Paseo en tren de Huntington, carrusel de encanto y autos infantiles. Si hace demasiado calor, se puede llevar a los niños a la Zona de chorros de agua.

Detalles: 10 a.m.-2 p.m. Miércoles y jueves, 10 a.m.-8 p.m. Viernes y sábados, mediodía a 8 p.m. Domingos Cerrado los lunes y martes. 1202 W. Encanto Blvd., Phoenix. Entrada gratuita, 21.75 dólares para el pase de viaje de todo el día, 1.25 dólares para boletos individuales. 602-254-1200, enchantedisland.com.

Fat Cats

¿Bowling, videojuegos, películas y golf resplandeciente, todo bajo un mismo techo? Los niños estarán ocupados todo el día. Disfrute de 20 carriles con servicio de comida en cada carril. Los video juegos están a mitad de precio los miércoles y ganan bonos en efectivo al comprar 20, 50 o 100 dólares en boletos de arcade. Pruebe las habilidades de golf en el campo de minigolf brillante de nueve hoyos con temática pirata por 3 dólares por niño de 11 años y menor por ronda o 4 dólares por persona de 12 años o más por ronda. Termina la noche con una película. Los boletos cuestan 6.50- 10.50 dólares.

Detalles: de 11 a.m.-medianoche de lunes a jueves, de 11 a.m.-1 a.m. viernes, de 10 a.m.-1 a.m. Sábados, de 10 a.m.-medianoche los domingos. 4321 E. Baseline Road, Gilbert. 4.25- 25 dólares para bolos, 4.25 dólares para alquiler de zapatos. 480-498-3325, fatcatsfun.com/gilbert.

Golfland Sunsplash

Planee un viaje de un día con la familia a Golfland Sunsplash. Hay un montón de toboganes de agua junto con un río lento y piscina de olas. Además de los tres campos de mini-golf, hay botes de choque, videojuegos, etiquetas láser y una pista para autos.

Detalles: 10 a.m.-10 p.m. todos los días en Golfland. Las horas varían en Sunsplash; Revise el sitio web. 155 W. Hampton Ave., Mesa. 5.99- 33.99 dólares para la admisión al parque acuático Sunsplash. 3- 9.99 dólares para mini golf. 24.99 dólares para Golfland Fun Pass, que incluye juegos abiertos para todas las atracciones disponibles. Paquetes disponibles. 480-834-8319, golfland.com/mesa.

Gran teatro de marionetas de Arizona

Esta compañía de Phoenix ha estado introduciendo a los niños pequeños a la magia del teatro y los títeres desde 1983. El verano muestra: "Rumpelstiltskin" (del 29 de mayo al 16 de junio), "Jack and the Beanstalk" (del 19 de junio al 7 de julio), "The Three Wishes "(10-21 de julio)," Old MacDonald "(24 de julio al 11 de agosto)," My Pet Dinosaur "(14 de agosto al 1 de septiembre) y" Los tres cerditos "(Sept. 4-29).

Detalles: 302 W. Latham St., Phoenix. 8 dólares para niños, 12 dólares para adultos. 602-262-2050, azpuppets.org.

Hall of Flame Fire Museum

Los niños aprenden sobre la historia y el sacrificio de los bomberos en este museo con más de 90 piezas totalmente restauradas, algunas de ellas del extranjero, de aparatos contra incendios desde 1725 hasta 1969 en exhibición. También hay una galería dedicada a la historia de extinción de incendios en los Estados Unidos. Los niños pueden subirse a bordo de un camión de bomberos American La France Modelo 700, completamente funcional, de 1952, venido desde Miami, Arizona.

Detalles: 9 a.m.-5 p.m. De lunes a sábados. Mediodía-4 p.m. Domingos 6101 E. Van Buren St., Phoenix. 10, 8 dólares para las edades 6-17, 4 para las edades 3-5, gratis para niños menores de 3 años. Descuentos para personas mayores y tarifas de grupo disponibles. 602-275-3473, hallofflame.org.

Heard Museum

Heard Museum (Foto: Jacqueline López/La Voz)

La cultura india americana, el arte y la historia. Con numerosas exposiciones, programación educativa y festivales, siempre hay algo nuevo que explorar. Visite el primer viernes de cada mes, excepto en marzo, para la admisión general gratuita de 6 a 10 p.m. Recorra el museo por su cuenta o únase a una visita guiada. Los indios americanos pueden mostrar su identidad tribal para entrar gratis.

Detalles: 9:30 a.m.-5 p.m. De lunes a sábados, de 11 a.m. a 5 p.m. Domingos 2301 N. Central Ave., Phoenix. 15- 18 dólares, 7.50 dólares para estudiantes con identificación universitaria y de 6 a 17 años, gratis para niños de 5 años o menos. 602-252-8840, heard.org.

Patinaje sobre hielo

Hace calor. ¿Qué podría ser más frío que deslizarse sobre una capa de hielo? Varias pistas de hielo del Valle ofrecen patinaje abierto y, para aquellos que no saben cómo hacerlo, hay instrucciones disponibles. Incluso puedes alquilar patines. Llame o visite el sitio web de la pista para ver los horarios y otra información.

Detalles: AZ Ice tiene tres ubicaciones: 3853 E. Thomas Road, Phoenix, 602-957-9966; 2305 E. Knox Road, Gilbert, 480-503-7080; y 15829 N. 83rd Ave., Peoria, 623-334-1200. Ice Den tiene dos ubicaciones: 7225 W. Harrison St., Chandler, 480-598-9400, icedenchandler.com; y 9375 E. Bell Road, Scottsdale, 480-585-7465, www.icedenscottsdale.com.

i.d.e.a. Museo

Este museo de Mesa ofrece actividades prácticas para niños de hasta 12 años. Las atracciones incluyen ArtVille, una ciudad en miniatura diseñada para que los niños pequeños exploren, y la galería HUB, donde los niños pueden hacer artes y manualidades.

Detalles: 9 a.m.-4 p.m. Martes, miércoles, jueves y sábado; 9 a.m.-6 p.m. Viernes; mediodía-4 p.m. Domingos Cerrado los lunes. 150 W. Pepper Place, Mesa. 9 dólares; gratis para bebés menores de 1. 480-644-4332, ideamuseum.org.

Jake's Unlimited

Ya sea para una fiesta de cumpleaños o una salida del día, este lugar de entretenimiento familiar está lleno de acción. Cuenta con una arena láser de dos niveles, bolos, más de 170 juegos electronicos, juegos de estilo carnaval y atracciones. Las entradas incluyen la entrada gratuita durante todo el día al buffet, donde podrá degustar tacos de unicornio. Visite el sitio web para descuentos y ofertas especiales.

Detalles: 10 a.m.-medianoche sábados y domingos; 11 a.m.-10 p.m. De lunes a jueves; Viernes a medianoche de 11 a.m. 1830 E. Baseline Road, Mesa. 23.50- 45.50 dólares. 480-771-0564, jakesunlimited.com.

Legoland Discovery Center

Legoland Discovery Center (Foto: Mark Henle/The Republic)

No se preocupe por pisar los Legos aquí. Dentro del Arizona Mills Mall, se encuentran un tesoro de actividades temáticas de Lego que incluyen la zona de juegos de la ciudad, talleres creativos, un cine en 4D y otras atracciones.

Detalles: 10 a.m.-7 p.m. De lunes a sábados, de 11 a.m.-6 p.m. Domingos 5000 S. Arizona Mills Circle, Tempe. 19.95- 39.95 dólares. 855-450-0558, arizona.legolanddiscoverycenter.com.

Luv 2 play

Este es el lugar para familias con niños más pequeños. Pueden liberar su energía en este patio interior y probar sus habilidades en la sala de juegos. Los niños pequeños y los bebés incluso tienen su propio espacio. ¿La mejor parte? La entrada general es gratuita para padres, niños de 0 a 6 meses y hermanos mayores de 13 años.

Detalles: 9 a.m.-8 p.m. De lunes a jueves, de 9 a.m.-9 p.m. Viernes y sábados, 10 a.m.-6 p.m. Domingos 15495 W. Bell Road, Sorpresa. 6.95- 14.95 dólares. Paquetes y membresías disponibles. 623-584-2767, luv2play.com/surprise.

Museo de instrumentos musicales

No trate de verlo todo en una sola visita. Esta gema de Phoenix tiene más de 7 mil instrumentos de todo el mundo, desde guitarras africanas hechas con latas de aceite hasta artículos de tocadiscos desde los primeros días del hip-hop. A los niños les encantan la Galería de experiencias interactiva, donde pueden tocar el theremin, y la Galería de música mecánica, con inventos ingeniosos como el Apollonia, con tambores, saxofones y acordeones integrados en una orquesta gigante de auto-interpretación.

Detalles: 9 a.m.-5 p.m. diario. 4725 E. Mayo Blvd., Phoenix. 20 dólares; 15 dólares para las edades de 13-19; 10 dólares para las edades 4-12; Gratis para menores de 3 años. 480-478-6000, mim.org.

Odysea Aquarium

Este es el acuario más grande del sudoeste, con una instalación de 200 mil pies cuadrados y dos pisos con más de 50 exhibiciones y 500 especies acuáticas. Es una experiencia educativa para todas las edades.

Detalles: 9 a.m.-6 p.m. Miércoles, jueves y domingos, de 9 a.m.-7 p.m. Viernes, sábados, lunes y martes. 9500 E. Via De Ventura, en la reserva del río Salt cerca de Scottsdale. 29.95- 34.95, 24.95- 25.95 dólares para edades de 2-12. 480-291-8000, odyseaaquarium.com.

Phoenix Art Museum Domingo de Familia Gratis

Discount Tire patrocina esta promoción mensual desde el mediodía hasta las 5 p.m. el segundo domingo del mes, con entrada gratuita al museo junto con actuaciones, actividades prácticas (como la búsqueda del tesoro) y la oportunidad de ver el trabajo de artistas en plena acción.

Detalles: Museo de Arte de Phoenix, 1625 N. Central Ave. 602-257-1222, phxart.org.

Phoenix Zoo

Las familias podrán tener la más grande diversión del verano. Con más de 3 mil animales, los niños pueden mirar con asombro mientras aprenden sobre los animales en cada exhibición ocurrida. Se puede caminar por Monkey Village, una exposición abierta donde los monos corren alrededor de los visitantes en su casa. Pueden alimentar a las jirafas en Giraffe Encounter por 6 dólares (gratis para menores de 2 años).

Detalles: El horario de verano es de 7 a.m.-2 p.m. todos los días del 1 de junio al 31 de agosto. 455 N. Galvin Parkway, Phoenix. 22.95- 24.95 dólares, 14.95- 16.95 dólares para edades de 3-13. 602-286-3800, phoenixzoo.org.

Albercas públicas

¿Quiere chapotear todo el día sin el gasto de un parque acuático comercial? Considere la posibilidad de una piscina pública. Muchas piscinas de la ciudad tienen características donde sus hijos pueden refrescarse a una fracción del costo. Estas piscinas públicas no tienen todos los servicios de primera, pero en algunos casos, puede obtener un pase de temporada por el costo de la admisión de un solo día, a uno de los otros lugares. Aquí hay algunas opciones públicas. Consulte el sitio web de las ciudades para ver lo que ofrece.

Kiwanis: olas de tres pies, toboganes de agua, alquiler de balsas y tubos. 6111 S. All-America Way, Tempe. 480-350-5201, www.tempe.gov.

olas de tres pies, toboganes de agua, alquiler de balsas y tubos. 6111 S. All-America Way, Tempe. 480-350-5201, www.tempe.gov. Mesquite Groves Aquatic Center: Dos toboganes de agua, río lento, toboganes para niños pequeños, vórtice de agua, áreas de sombra. 5901 S. Hillcrest Drive, Chandler. 480-782-2635, www.chandleraz.gov.

Dos toboganes de agua, río lento, toboganes para niños pequeños, vórtice de agua, áreas de sombra. 5901 S. Hillcrest Drive, Chandler. 480-782-2635, www.chandleraz.gov. Pecos Park: tobogán acuático, tablas de buceo, área de profundidad cero, rociadores, baloncesto acuático. 17010 S. 48th St., Phoenix. 602-534-9255, www.phoenix.gov.

tobogán acuático, tablas de buceo, área de profundidad cero, rociadores, baloncesto acuático. 17010 S. 48th St., Phoenix. 602-534-9255, www.phoenix.gov. Complejo Acuático Rhodes: simulador de surf FlowRider, chorros de agua, tablas de buceo, chapoteaderos. 1860 S. Longmore, Mesa. 480-644-7529, www.mesaparks.com.

simulador de surf FlowRider, chorros de agua, tablas de buceo, chapoteaderos. 1860 S. Longmore, Mesa. 480-644-7529, www.mesaparks.com. Centro Acuático de Surprise: dos toboganes de agua, un área de chapoteadores para niños pequeños, un remolino de vórtice y tablas de buceo. 15831 N. Bullard Ave. 623-222-2500, www.surpriseaz.gov.

Centro de Vida Marina de Arizona

Peces payasos, caballitos de mar, tortugas, tiburones y rayas se encuentran entre las muchas criaturas que llaman hogar a Sea Life. Los niños también pueden escuchar charlas educativas y ver demostraciones de alimentación.

Detalles: 10 a.m.-7 p.m. De lunes a sábados, de 11 a.m.-6 p.m. Domingos 5000 S. Arizona Mills Circle, Tempe. 19.95- 39.95 dólares. 855-450-0559, visitsealife.com/arizona.

Películas de verano para niños en los teatros de Harkins

Las familias pueden ver una variedad de películas infantiles, como "Hotel Transylvania 3: Summer Vacation" y "Shrek" durante todo el verano. Un boleto de temporada por 7 dólares, permite a las familias ver una película por semana por menos de 1 dólar por película.

Detalles: Días laborables. Las puertas se abren a las 9 a.m., las películas comienzan a las 9:45 a.m. Las ubicaciones varían. Boleto de temporada de 7 dólares, 2 dólares por boletos individuales el día del espectáculo. harkins.com/smf.

Museo de Montañas Superstición

Aprenda sobre la historia y las leyendas de las Montañas de la Superstición en este museo a las afueras de Apache Junction. Mientras este allí, eche un vistazo a la capilla de Elvis Movie y al granero de Apacheland, remanentes de los días de gloria de la película de Apacheland Ranch. Otras atracciones incluyen el laberinto del holandés perdido, exhibición de trenes en miniatura y senderos naturales.

Detalles: 9 a.m.-4 p.m. Todos los días excepto Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Museo de Superstition Mountain, 4087 N. Apache Trail, Apache Junction. 5 dólares, 4 dólares para adultos mayores, 2 dólares para estudiantes con identificación, gratis para menores de 17 años si van acompañados por un adulto. 480-983-4888, superstitionmountainmuseum.org.

Six Flags Hurricane Harbor (antes Wet 'n' Wild)

Six Flags Hurricane Harbor, anteriormente Wet 'n' Wild Phoenix, se inauguró el 16 de marzo de 2019. (Foto: Six Flags Hurricane Harbor Phoenix)

Refrésquese con 12 atracciones gigantes. Desafíe a un amigo a correr en el metro por dos pistas de diapositivas una al lado de la otra con el tobogán de agua Bahama Blaster o relájese con los niños más pequeños en Wet n 'Wild Jr., un área del parque con versiones para niños de las atracciones más grandes.

Detalles: los horarios varían entre las 10:30 a.m.-10 p.m. diariamente. Cerrado algunos días de semana en agosto. 4243 W. Pinnacle Peak Road, Glendale. 35.99- 45.99 dólares, gratis para niños menores de 2 años. 623-201-2000, wetnwildphoenix.com.

Wildlife World Zoo, acuario y parque safari

Observe a los leones marinos nadar en el acuario o al último animalito en la guardería. Con más de 600 especies, este zoológico afirma tener la mayor colección de animales exóticos y en peligro de extinción. Los niños también pueden visitar el zoológico de mascotas, alimentar a los loros, aprender sobre la vida salvaje durante las demostraciones y disfrutar de los paseos.

Detalles: 9 a.m.-6 p.m. diario. 16501 W. Northern Ave., Litchfield Park. 39.99 dólares, 19.99 dólares para edades de 3 a 12 años, gratis para menores de 2 años. 623-232-8741, wildlifeworld.com.

Traducción Alfredo García

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/06/03/actividades-familiares-verano-phoenix/1330850001/