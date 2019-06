CLOSE

Ingrid Coronado está feliz en su faceta de escritora. (Foto: Cortesía)

Plena y feliz como mujer y madre, Ingrid Coronado superó la crisis que enfrentó con su divorcio, descubriéndose como escritora, expresando sus emociones que había reprimido por años, a través de su primer libro “Simón y el Sauce Llorón”.

“Hace siete años tuve la necesidad de expresar mis emociones, de alguna manera me sentía muy reprimida y lo que quería hacer era sacar todo de una manera sana, y esto (mi libro) ha sido un regalo en mi vida, me habré tardado cinco minutos en decidirme a escribirlo, agarre un lápiz y empecé a escribir, es un regalo”, señaló la ex cantante y conductora.

MÁS: Ingrid Coronado no ha pedido trabajo en Televisa

Ni ella misma, confiesa, sabía de su vena como escritora, solo se dejó llevar por lo que quería compartir y eso la ha hecho muy feliz, pese a que en estos momentos no tiene ni trabajo.

“Hace algunos años yo hubiera pensado que para ser feliz requería un trabajo soñado, un novio, una gran casa y me acabo de cambiar a un departamento, no tengo novio, no tengo trabajo y nunca había estado más plena y feliz”, indicó.

Ingrid señaló que después de haber vivido un duelo por su divorcio, ha podido sanar y tener una relación, aunque no cercana, sí de respeto con Fernando Solar, padre de sus dos hijos menores, con quien libra, todavía, un duro proceso de pensión, en tribunales.

“Mi contacto con él es por medio WhatsApp, para ponernos de acuerdo por situaciones de los niños, en realidad no tengo más contacto con él”, comentó.

Juicio por pensión alimenticia aún no termina

Ingrid encontró en las letras, una forma de superar sus miedos. (Foto: Cortesía)

Ingrid asegura que no hay más que buscar en su relación, se respetan y punto, de su parte, nunca ha querido hacerse publicidad o dejar mal parado a Fernando, aunque hace unos días, la acusaron de dejarlo mal, al asegurar que él solo se hacía cargo de las colegiaturas de los niños.

“Yo contestó este tipo de preguntas cuando me las hacen, no he querido hacer publicidad al respecto, o que él parezca el malo o yo victimizándome, me he mantenido al margen, porque es lo mejor para mis hijos, simplemente es la verdad”.

La ex conductora de “Venga la Alegría”, reveló que el juicio por pensión aún no termina.

MÁS: Ingrid Coronado aplaude que Fernando del Solar vuelva al trabajo

NEWSLETTERS Get the newsletter delivered to your inbox We're sorry, but something went wrong Please try again soon, or contact Customer Service at 1-800-332-6733. Delivery: Invalid email address Thank you! You're almost signed up for Keep an eye out for an email to confirm your newsletter registration. More newsletters

“El juez está por dictar cuál será la pensión alimenticia, el comportamiento que he tenido en estos años siempre ha sido el mantenerme al margen, he recibido ataques e incluso me he quedado callada por mis hijos, que son lo más importante”, señaló.

Hasta ahora ,Coronado asegura no tener proyecto en puerta, aún cuando se le vio en diversos programas de Televisa, promocionando el libro, incluso, se especuló de su entrada al matutino “Hoy”.

“No hay nada, con Magda (productora de “Hoy”) tengo una bonita relación laboral, estuve con ella en “La Academia”, hicimos una mancuerna increíble y hubo invitación de su parte para poder promocionar mi libro y la producción, los conductores, todos, me recibieron de una manera increíble, no hay pláticas para estar en el programa”, comentó.

CONÓZCALA

Sin trabajo en la televisión, pero feliz. (Foto: Cortesía)

Ingrid Coronado

Forma parte del grupo Garibaldi

Condujo los programas “Tempranito”, “Sexos en Guerra” y “Venga la Alegría”

Estuvo casada con Charly, ex Garibaldi con quien tiene un hijo

En el 2008 anunció su compromiso con Fernando Del Solar

En el 2015 se separó de Fernando con quien tuvo dos hijos

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/05/31/ingrid-coronado-fernando-solar-divorcio-libro/1259534001/