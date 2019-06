CLOSE

Frida Sofía ventiló los mensajes en donde reclama a su madre hacer negocio con su ex.

Frida Sofía, Alejandra Guzmán (Foto: Agencia Reforma)

Luego de que Alejandra Guzmán concediera una entrevista, en donde aseguraba estar tranquila ante los ataques de su hija, Frida Sofía público una conversación en donde ella le hacía saber a la cantante, su disgusto por estar haciendo negocios con uno de sus ex.

“Mamá, yo ya no quiero nada qué ver con… y pues es mi ex novio y no me siento cómoda al escuchar que sales al barco con él. Me duele mucho el simple hecho de que hayas invertido con él, justo después de que terminamos. Cuando si vas hablar de busines tiene su oficina y merezco ese respeto por el simple hecho que él es una persona con la cual me acosté ”, se lee en uno de los mensajes que Frida le escribe a su madre.

A lo que Alejandra responde: “lo único que te puedo decir es que yo siempre me doy mi lugar y tengo negocios, espero que recapacites ya que fui con la gente y con la familia de con quien trabajo y solo fue un detalle como inversionista”, expresó la cantante.Al mismo tiempo, la cantante lamentaba en ese mensaje, que Frida compitiera con ella.

“Ya eres una mujer casada y deberías de ver que sólo me he tratado de acercar con todo el amor, como para que compitas como mujer con tu propia madre, de verdad no me cabe la forma como me hablas y me tratas”, puntualizó.

