CLOSE

La conductora pidió a su ex esposo que deje de difamarla en las revistas, ya que él, es quien no ha querido ver a sus hijos.

Inés no está dispuesta a dejar que la difamen. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

La conductora Inés Gómez Mont pidió a Javier Díaz, padre de sus cuatro hijos mayores que se deje de mentiras, al decir que no ha podido ver a sus hijos en cuatro años, cuando él ha sido quien se ha rehusado a ver a Inesita (10 años) y a los triates Javier, Diego y Bruno (7 años) .

“Ya basta de mentiras. Casualmente cada vez que me sale un proyecto, me quieren afectar Javier Díaz y su familia. Ya me cansé de sus mentiras!!! Aquí las pruebas de que yo no miento y jamás lo he hecho!!”, indicó.

En un video que publicó la conductora, expone los mensajes que ella le ha enviado al padre de los niños para invitarlo a la fiesta de sus hijos, a la cual Javier no asistió por otros compromisos.

“Siempre lo digo, lo que se ve no se juzga, pero a veces hay que poner un alto a ciertas situaciones y más, cuando sólo estas personas cobran por notas, queriendo afectar mi imagen.

“Todo esto lo he guardado, porque a mis hijos les he documentado todo, para que el día de mañana no caigan en las mentiras de este señor, cuando les quiera decir que soy la responsable de su abandono. Aquí les comparto algunos detalles que para mi serán pruebas el día de mañana, para mostrarles que yo jamás he hecho nada por afectar la relación de ellos con su padre”, comentó.

Casada desde 2015 con el empresario Víctor Álvarez Puga, Inés ha conformado una familia con siete hijos, los cuatro de su matrimonio con Javier Díaz, dos de esta unión, más uno del primer matrimonio de su ahora esposo.

En el mensaje, la conductora expresó que demandará a su ex marido, su ex suegra y a la revista por difamarla en diversas ocasiones, ahora no solo a ella si también a su esposo a quien criticaron por su tono de piel.

NEWSLETTERS Get the newsletter delivered to your inbox We're sorry, but something went wrong Please try again soon, or contact Customer Service at 1-800-332-6733. Delivery: Invalid email address Thank you! You're almost signed up for Keep an eye out for an email to confirm your newsletter registration. More newsletters

Inés aseguró que como madre, hace lo mejor que puede por llevar una vida feliz y tranquila con sus siete hijos, por lo que le parece injusto que la familia de Javier la critique.

“Me he callado muchas cosas, pero estoy dispuesta a seguir defendiendo a mis hijos, no soy una mujer de escándalos pero ya basta de tanta basura. No soy lo que dicen, no soy una mala madre, considero que lo hago lo mejor que puedo con mis defectos y virtudes. Entregó todos los días lo mejor de mi para mis hijos y mi familia”, puntualizó.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/05/29/ines-gomez-mont-ex-esposo-demanda/1271829001/