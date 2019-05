CLOSE

Tonto Natural Bridge State Park cerca de Payson. (Foto: Michael Chow/The Republic)

No se tiene que ir muy lejos para obtener un cambio completo de escenario durante el largo fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day).

Con los niños ya fuera de las obligaciones de la escuela, ¿por qué no darse una escapada y conocer Arizona? No tiene que preocuparse por coordinar la agenda de la familia, y sigue siendo un buen tiempo para hacer una pausa de las obligaciones del día a día.

Prepare el automóvil y comience el verano enfilando hacia la carretera. Puede hacer un viaje dentro de los límites del estado o dirigirse a uno de los estados vecinos para disfrutar de una gran variedad de actividades, que van desde lo emocionante hasta lo relajante.

Aquí hay 10 ideas para aquellos que buscan salir de la ciudad en el inicio “no oficial” del verano.

1. Refrésquese en Arizona's Sky Islands

Willcox sirve como puerta de entrada al Monumento Nacional Chiricahua, una región montañosa conocida por formaciones rocosas dramáticas. (Foto: Roger Naylor/ Especial para the Republic)

Por momentos pareciera que la mayoría de los paseantes estuvieran yendo a Flagstaff o las Montañas Blancas. ¿Pero por qué no ir al sureste de Arizona para explorar diferentes paisajes?

Una cordillera conocida como Arizona's Sky Islands (Las Islas Del Cielo), también llamada el Archipiélago de Madrean, se extiende desde el sur de Arizona hasta el norte de México. Se dice que los picos de las montañas se levantan en pleno desierto caliente como unas islas en el cielo.

Esta zona incluye cadenas montañosas llamadas los Dragones, Chiricahuas, Pinaleños y Piedras de afilar. Comprende una de las zonas con mayor diversidad biológica del país, gracias a la variedad de franjas climáticas creadas por las elevaciones muy variables.

Se dice que es el único lugar en el que teóricamente puedes ver jaguares, leones de montaña, ocelotes y gatos monteses en la misma área, aunque es muy poco probable que veas alguna de estas criaturas. Tienden a no querer exponerse al visitante.

Pero si se está dispuesto a salir y caminar por los senderos de la región de las Islas Del Cielo, se es recompensado con vistas panorámicas, temperaturas más frías y avistamientos de aves, ciervos y otros animales salvajes un poco menos escurridizos.

Detalles: Tome como base Bisbee, Tombstone, Tubac o Willcox, luego comience a explorar. southernarizonaguide.com/exploring-southern-arizona-sky-islands.

Viaje alternativo: Pruebe algunos de los mejores vinos de Arizona en las salas de degustación de Sonoita, Elgin y Willcox. Visite willcoxwines.com o www.sonoitaelginchamber.org para descargar los mapas de viñedos.

2. Disfrute un momento de disparos en Tombstone

Imagine un videojuego cobrando vida. Eso es Tombstone. Los actores "mueren" dramáticamente varias veces al día en tiroteos por toda la ciudad. Hay disparos en tanto en salones concurridos, como en escenarios al aire libre. Hay tiroteos por los que se cobran admisión y tiroteos gratuitos en las calles públicas. En serio, si en algún momento no se ve que alguien recibe un disparo (falso), está en el lugar equivocado.

Dos de los lugares más populares y propensos a la (actuada) violencia son el OK Corral y Helldorado Town Western Park. Este último también cuenta con minigolf y una búsqueda de oro. Se aplican tarifas de admisión. ¿Necesitas un descanso del olor a la pólvora? Recorra la mina Good Enough, que también proporciona un buen descanso del calor.

Detalles: Helldorado Town Western Park, calles Fourth y Toughnut, (520)-955-3090. OK Corral, en la calle Allen entre las calles tercera y cuarta, (800)-518-1566. Good Enough Mine Tour, Fifth y Toughnut streets, (520)-457-3333.

Viaje alternativo: El parque estatal Kartchner Caverns se encuentra a media hora en automovil desde Tombstone. Las cuevas son espectaculares y se han realizado grandes esfuerzos para mantenerlas en su estado natural. Escuche el agua goteando por sus paredes. azstateparks.com/kartchner.

3. La emoción de la Montaña Rusa

El 'Twisted Colossus' en Six Flags Magic Mountain. (Foto: Craig T. Mathew/Mathew Imaging)

La capital de las Montañas Rusas de Occidente ofrece un raro híbrido: Twisted Colossus, que combina una pista de hierro y una estructura de madera. Los visitantes pueden observar el aspecto clásico de una Montaña Rusa de madera con giros e inversiones posibles solo en la pista I-bar. El recorrido se basa en el Colossus original, que funcionó desde 1978 hasta 2014.

Y este verano: West Coast Racers, los primeros recorridos de carreras basados en el lanzamientos de Six Flags. Las pistas de lado a lado se desvían y giran entre sí, cruzándose más de 14 veces. En un momento dado, los carros de los visitantes se acercan lo suficiente para que puedan saludar a otros competidores. Los encargados del parque no han anunciado una fecha de apertura.

Six Flags también está perdiendo un recorrido. Recientemente cerró Green Lantern: First Flight, una Montaña Rusa que giraba sobre un eje. Cuando se cerró en marzo, pocas personas lamentaron su desaparición. Six Flags anunció que una nueva Montaña Rusa ocupara este lugar, sin ofrecer una idea de lanzamiento.

Detalles:www.sixflags.com/magicmountain.

Viaje alternativo: Universal Studios Hollywood, a media hora de distancia, ofrece menos atracciones pero un ambiente más envolvente. Se puede explorar el mundo de los Simpsons o subirse a un palo de escoba en el mundo mágico de Harry Potter, donde pueden tomar una cerveza de mantequilla mientras se explora Hogsmeade. Los visitantes se emocionan con el renovado Jurassic World - The Ride, que se abrirá este verano. www.universalstudioshollywood.com.

4. Desconéctese en Hannagan Meadow Lodge

La vista desde Blue Vista pasa por alto, a pocos kilómetros al sur de Hannagan Meadow. Si estás desesperado por una señal de celda, encontrarás una aquí. Tweet para el deleite de tu corazón. (Foto: Scott Craven/The Republic)

Las personas se pueden alejar de todo en Hannagan Meadow Lodge, que ofrece el ambiente perfecto para desconectarse del mundo. Se puede alquilar una habitación o una cabaña y disfrutar del aire libre. El prado se encuentra a 9,100 pies y está rodeado de pinos, así como de una soledad tan necesaria.

Por un cargo adicional se puede montar a caballo, pescar, caminar o montar en bicicleta de montaña. Si se necesita resolver alguna agresión sufrida, se puede alquilar pistolas de paintball. Después de cenar en el comedor del hotel, los visitantes salen a la terraza y logran disfrutar de un deslumbrante cielo nocturno.

Detalles: Las habitaciones cuestan 100- 165 dólares, las cabañas 190- 260 dólares. (928)-339-4370, 480-290-9541, www.hannaganmeadow.com.

Viaje alternativo: Se puede acceder a la curveada aventura de dos carriles que es la US 191 (anteriormente Highway 666, Devil's Highway) que comprende entre Clifton y Springerville. Se puede llegar a Hannagan Meadow. Si se desplaza hacia el sur, se recomienda salir y ahora hacerlo hacia el norte para una experiencia única.

5. Lago Powell

Antelope Point Marina tiene embarcaciones para alquilar, desde casas flotantes, hasta cruceros y embarcaciones con cubierta tipo fiesta o motos de agua. Se puede relajar, pesca o jugar. Si no se sabe conducir un barco se puede reservar una de las visitas guiadas de una hora de duración. Hay ocho salidas diarias de mayo a septiembre. El precio es de 30 a 20 dólares para edades de 4-12.

Detalles: 533 Marina Parkway, Page. Las tarifas de las embarcaciones y los tours varían según el tamaño de la embarcación y la duración de la excursión. (928)-645-5900, antelopepointlakepowell.com.

Viaje alternativo: Se recomienda detenerse en Lees Ferry en el camino hacia o desde Lake Powell. Caminar a lo largo del Río Colorado, explorar el Lonely Dell Ranch y ver los restos históricos del ferry que transportó a los pioneros y luego a los mineros y turistas a través del río. Lees Ferry está a 45 millas al sur del lago Powell, a través de la carretera interestatal 89 y la 89A.

6. Curso de Aventura Extrema en Flagstaff

El Curso de Aventura Extrema de Flagstaff es una serie de emocionantes desafíos físicos suspendidos en árboles a varias alturas. Los participantes experimentan nuevas emociones y prueban límites personales en un entorno seguro y controlado. La dificultad aumenta de un curso a otro y se adapta a una amplia gama de niveles de habilidad. (Foto: Flagstaff Extreme)

Lo bueno de este desafío de obstáculos entre los pinos, es que hay un curso para adultos y otro para niños, y se incluye también capacitación para ambos grupos.

Los niños encontrarán tirolesas, columpios, escaleras y cuerdas giratorias en sus tres circuitos. Los adultos pueden abordar cinco circuitos, cada uno consta de 10 a 17 desafíos y son cada vez más difíciles y más altos entre los árboles.

Los puntos de salida si se decide desistir están disponibles en todo momento, en caso de que los puentes oscilantes, los cables o las redes de cable se vuelvan demasiado difíciles.

Si se prefiere omitir la parte extrema de la aventura, se recomienda inscribirse en el curso de solo tirolinas. Es mayormente cuesta abajo desde este lugar.

Detalles: Fort Tuthill County Park, a 3 millas al sur de Flagstaff junto a la Interestatal 17. 27- 62 dólares. 888-259-0125, www.flagstaffextreme.com.

Viaje alternativo: En el Arboretum en Flagstaff, hay unas 750 especies de plantas que crecen en invernaderos y en hábitats naturales al aire libre. Se puede pasear por los jardines y disfrutar del ambiente fresco del bosque. La venta de plantas de primavera es de 11 a.m.-3 p.m. el 26 de mayo, con muchos expertos disponibles para compartir consejos sobre jardinería. La admisión es gratis. www.thearb.org.

7. Tonto Natural Bridge State Park

El parque lleva el nombre de Tonto Natural Bridge y que abarca Pine Creek. Se cree que es la formación de petrea más grande del mundo. Con el paso del tiempo, las fuerzas geológicas excavaron el puente, que se eleva 183 pies por encima del agua.

Cuatro senderos conducen hacia el cañón, ofreciendo vistas de fascinantes formaciones rocosas y texturas increíbles. Una vez que se llega al final, es muy empinado pero vale la pena el esfuerzo, los visitantes se pueden sorprender de la vista. La atracción principal es un túnel de 400 pies de largo bajo el puente, que tiene 150 pies de ancho en su parte más ancha.

Hay cuatro puntos de observación en el nivel del estacionamiento del parque que son fácilmente accesibles y ofrecen bonitas ventanas del puente, para quienes no pueden hacer el recorrido de ascenso.

Se puede hacer un picnic para disfrutar en una de las mesas en el césped. Después de las caminatas, es el mejor premio.

Detalles: 14 millas al norte de Payson, sobre la ruta estatal 87. 7 dólares por persona, 4 dólares para las edades de 7-13. (928)-476-4202, azstateparks.com/tonto.

Viaje alternativo: Si se está buscando una salida en familia más tranquila, se puede viajar a Green Valley Park, en Payson. Tiene tres lagos, ramadas de picnic, mucha pasto y un sendero pavimentado. Los visitantes pueden pescar en los lagos surtidos, si tiene una licencia. El parque está al final de la calle principal.

8. Palm Springs

El tranvía Ariel Tramway de Palm Springs sube por la cara del Monte San Jacinto y ofrece vistas incomparables mientras asciende 12,000 pies en menos de 20 minutos. (Foto: Oficina de Turismo de Palm Springs)

Viajando hacia el oeste en la carretera interestatal 10, y luego de cuatro horas de camino, hay prácticamente otro oasis en el desierto, con hoteles que prometen descanso y más descanso. Las opciones van desde mega-resorts como el JW Marriott Desert Springs Resort & Spa hasta escondites de moda como Parker Palm Springs y Ace Hotel & Swim Club. Si se busca el lujo de primera línea se puede echar un vistazo al Ritz-Carlton Rancho Mirage.

¿Demasiado calor en la piscina? Se recomienda tomar al teleférico Palm Springs Aerial Tramway, un paseo panorámico de 10 minutos por los acantilados del Cañón Chino, que asciende a casi 6,000 pies de altura. En la parte superior, donde las temperaturas son generalmente 30 grados más bajas, hay restaurantes y 54 millas de senderos para caminatas en el Parque Estatal de Mount San Jacinto y el Área de Vida Silvestre.

Detalles:visitpalmsprings.com, pstramway.com.

Viaje alternativo: ¿Cree que no ha comprado lo suficiente? Desert Hills Premium Markets y Cabazon Outlets están a menos de 20 millas de distancia en Cabazon.

9. Disfrutar de un concierto en Las Vegas

Las Vegas ha atraído a muchos músicos populares este verano y varios tienen actuaciones programadas para el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day):

24 al 25 de mayo: Celine Dion, en el Coliseo del Caesars Palace Casino.

Celine Dion, en el Coliseo del Caesars Palace Casino. 24 al 25 de mayo: Pitbull se presenta en el Teatro Zappos en Planet Hollywood.

Pitbull se presenta en el Teatro Zappos en Planet Hollywood. 24 al 26 de mayo: Carlos Santana está en House of Blues, dentro del Mandalay Bay Resort and Casino.

Carlos Santana está en House of Blues, dentro del Mandalay Bay Resort and Casino. 25-26 de mayo: Marshmello actuará en el club de día de Palms KAOS.

Marshmello actuará en el club de día de Palms KAOS. 25 al 26 de mayo: Janet Jackson está en Park Theatre, dentro de Park MGM.

Detalles:www.ticketmaster.com; Entradas KAOS disponibles en kaos.uvtix.com.

Viaje alternativo: Justo en el recorrido, el Palms Resort acaba de sufrir una renovación. Se puede realizar un recorrido a pie por la obra de arte de Banksy a Warhol u obtener una reservación para el nuevo restaurante Shark de Bobby Flay, o cócteles y caviar en Mr. Coco's.

10. Elija una playa, cualquier playa

El océano es un poderoso atractivo para los habitantes del desierto en cualquier época del año, pero especialmente cuando se avecina nuestro interminable verano.

Las reservaciones de hotel de última hora en el sur de California nunca son fáciles en los fines de semana largos, a menos que se recurra a sitios de viajes especializados en ofertas de último momento. Se recomienda la aplicación en el teléfono móvil de Hotel Tonight, Hotwire's Hot Rates y Priceline's Express Deals para obtener ofertas en la ciudad de la playa que elija: San Diego, La Jolla, Carlsbad, Oceanside, Laguna Beach, Newport Beach, Huntington Beach, Long Beach, Redondo Beach, Hermosa Playa, Manhattan Beach, Venice Beach, Santa Mónica, Santa Bárbara.

Todas están a seis horas o menos de distancia, a menos que haya mucho tráfico.

Traducción Alfredo García

