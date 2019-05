CLOSE

La actriz confesó que no ha podido evitar que su mamá opine sobre su vida, sin embargo respeta su postura

Geraldine no comparte el que su mamá hable de ella, pero la respeta como madre. (Foto: Televisa)

La actriz Geraldine Bazán asegura que no ha podido evitar que su mamá opine sobre su vida, aún cuando le ha pedido que no lo haga.

“Ustedes conocen a mi mamá de toda la vida, y así como yo poderle poner un alto, pues no, le he dicho muchas veces: “ mami, si tengo algo qué decir, lo digo yo”, pero al final es mamá”, indicó la actriz, quien es la imagen de Lifeway.

Pese a estas posturas encontradas con su madre, Geraldine respeta a su madre, pues asegura que ella también defendería a sus hijas.

“Seguramente yo haría lo mismo, a lo mejor de forma diferente, si mis hijas estuvieran en una situación, no tengo ningún problema con mi mamá, está aquí”, indicó.

Geraldine se dijo orgullosa de su hija Elisa, quien desea apoyar a mujeres con cáncer, donando su cabello.

“Mi hija Elisa se está dejando crecer su cabello y a veces me dice, ya me lo puedo cortar, pero todavía no tiene la medida necesaria, y ella lo quiere hacer”, expresó.

Respecto a los rumores de que Irina Baeva podría haberle sido infiel a Gabriel Soto con el actor Sebastián Rulli, la actriz no quiso opinar.

