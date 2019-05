Julio Camejo asegura que el movimiento 'Me Too' no es de hombres o mujeres, que se debe de decir a las cosas por su nombre, sin temor a ser tachado.

Julio Camejo participa en la puesta “Soltero, Casado, Viudo y Divorciado”, con la cual regresa al teatro. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

Después de que Julio Camejo hiciera público, que hace muchos años sufrió acoso sexual de parte de un director de teatro, el actor aseveró que todas las personas que han padecido cualquier tipo de acoso, deberían denunciar.

“El movimiento no es de hombres o mujeres, es un movimiento donde se debe de decir a las cosas por su nombre,sin temor a ser tachado o señalado, porque pasastepor una situación que a lo mejor es vergonzosa para algunas personas”, indicó el actor de origen cubano, radicado en México.

Camejo comentó que la seguridad que siempre ha tenido en su trabajo, y en sí mismo, es fruto de la educación de sus padres, lo que le permitió salir delante de esta situación.

“Afortunadamente yo tuve unos padres que me inculcaronvalores inquebrantables y pude hacer frente a este tipo de situaciones, Julio Camejo por donde quiera que camine, puede caminar con la frente de alto, porque lo que he logrado en mi carrera, ha sido graciasa mi trabajo y esfuerzo”, apuntó.

Julio recuerda que este director, lo amenazó con bloquearle la carrera, sin embargo, él pudo encontrar gente muy profesional, con la que pudo crecer y consolidarse como actor.

“Me dijo (el director) que nolograríanada en mi carrera, pero cuatro o cinco años después, logré una carrera en la cual todavía no estoy donde tendría que estar, pero me di cuenta quesí se puede lograr, siendo honestoy cabal con lo que se está haciendo”, señaló.

El actor participa en la puesta “Soltero, Casado, Viudo y Divorciado”, con la cual regresa al teatro.

“El teatro es donde nació todo, es regresar al principio,estudié la carrera de arte dramático y el teatro es un medio que te permite tener contacto directo con la gente”, puntualizó.

