El cantante anunció que deja el grupo CD9, por lo que agradece a la disquera y sus seguidores, todo el apoyo que le han brindado

Jos Canela (Foto: Agencia Reforma)

El cantante Jos Canela anunció, a través de sus redes sociales, su salida del grupo CD9.

“He decidido dejar CD9, no espero que me entiendan, puesto que explicar los detalles con motivo de mi salida me parece algo muy personal, pero lo que sí espero es que me apoyen, les repito, esto no será fácil, pero sé que es la mejor decisión para mí”, comentó.

Aún cuando el cantante explicó que la decisión no fue sencilla, ha decidió no continuar en el grupo.

“Estar escribiendo esto, es difícil para mí, ha sido mucho tiempo el que llevamos pensado esto y han sido momento difíciles en los que me era imposible encontrar una respuesta, ahora sé muy bien lo que quiero y sé hacia dónde quiero ir”, indicó.

Aseguró que sus compañeros siempre seguirán formando parte de su vida.

“Sin duda serán amigos que estarán para siempre en mi vida, el trabajo, viajes conciertos e incontables experiencias que he vivido, es algo que no volveré a vivir en ningún otro lugar”, puntualizó.

