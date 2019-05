Todos los problemas que ha tenido a consecuencia de la cirugía, lo llevaron a otro médico.

Con casi 40 años como actor, Carlos Ignacio le da continuidad a su carrera, pese a los problemas de salud que enfrenta. (Foto: La Voz)

Aquejado por una maña cirugía de la próstata, el actor Carlos Ignacio analiza demandar por negligencia al médico que lo operó.

“Fue por crecimiento de próstata, me opero el doctor, pero me operó mal, porque aparte de que agarré una infección, que casi me lleva a una septicemia, por la negligencia del doctor, ahorita tengo una secuela, porque la sonda que puso, no era la adecuada”, indicó.

Todos los problemas que ha tenido a consecuencia de la cirugía, lo llevaron a otro médico, que lo someterá a un nuevo diagnóstico y tratamiento, y depende de la gravedad de la negligencia, llevará su caso a los tribunales médicos.

“Estoy pensado ahorita, que me diga mi doctor qué procede, y definitivamente, si estoy pensando en demandar, que sepa la gente que este doctor cometió una negligencia“, comentó.

El actor aseguró que a pesar de la cirugía, regresa al trabajo.

“Regreso a 'Una Familia de Diez', en esta nueva temporada, regresa el papá de “La Nena” o sea yo”, puntualizó el actor.

