El cantante aseguró que entre él y Belinda no existe más que una linda amistad que los ha unido más, ahora que trabajan juntos en “La Voz México”.

Debido a la buena relación que lleva con Belinda, a Yahir se le ha relacionado sentimentalmente con la cantante, por lo que él aclaró, que entre ellos solo existe una gran amistad.

“No, no para nada, Belinda y yo tenemos una relación desde hace mucho, muy padre, la admiro mucho, es una gran mujer, es una mujer guapísima, inteligente, es una mujer que tiene un talento bárbaro, y una magia también bárbara, pero somos amigos nada más”, indicó.Aseguró que como hombre, admira la belleza de Belinda, sin embargo, no se ve en una relación con ella.

“No es que me guste como pareja, me gusta verla, me encanta, es increíble verla”, comentó.

Aunque al público le gustaría verlos como pareja, Yahir considera que eso no sucederá.

“Que buena onda (qué el público quiera eso) , pero no voy agarrando a las mujeres que me dice el público, no, estoy soltero, a mi gusta mucho que el corazón se involucre al máximo, que no puedas estar sin esa persona”, puntualizó.

