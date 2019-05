El actor confiesa que durante su niñez fue un niño “buleado”, lo que afectó su autoestima.

Ahora que Jesús Ochoa produce la obra teatral “A los 13” (que hace más de una década protagonizara Ariana Grande), el actor recordó que él a esa edad, enfrentó bullying de parte de sus compañeros de escuela, y aunque ahora le ha dado la vuelta a eso y hasta hace bromas y lo recuerda con humor, reconoce que en su momento, afectó su autoestima, se sintió “feo”.

“A los 13 era un feo, hasta ahorita soy bonito; era muy feo, gordo, el ojo se me iba de más, te lo juro, fue una bronca, y me refugié en el juego, en el beis, era eso. El 'buleo', y todavía soy 'buleado' por los reporteros, siempre fue una bronca, nadie sabe lo que yo he llevado por dentro”, señaló

Para la publicidad de la obra, el actor invitó a algunos de sus compañeros como José María Yazpik a compartir su experiencia de cuando tenía 13.

“En la publicidad van a ver a unos amigos, hablando de eso. Chema les va a decir cómo fue su adolescencia”, indicó.

En esta puesta, participa Jesusa, su hija, de quien está orgulloso, pues ha crecido mucho como actriz, bajo sus propios recursos, ya que no le ha pedido consejo alguno.

“No me dejaba entrar (a los ensayos) y tenía toda la razón, cuando ella me los pida (consejos) se los daré”, comentó.

