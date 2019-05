El actor a pesar de hacer una gran mancuerna con su hermano Germán, sabe que cada uno está en busca de sus propios proyectos.

Freddy respeta el espacio artístico individual de su hermano Germán y viceversa, aunque juntos hagan una muy buena pareja. (Foto: La Voz)

A pesar de que les ha ido muy bien como mancuerna con Los Mascabrothers, Freddy Ortega asegura que tiene un proyecto en el que no sabe si podrá estar German, por lo que ha empezado a acostumbrarse a trabajar con otros actores.

“Estoy tratando de hacer una comedia que se llama “Amor con Humor se Paga”, que me encanta el texto, no sé si vaya a poder hacerla Germán, porque lo llamaron a un casting en Estados Unidos, pero yo sí la quiero hacer. Estoy haciendo también “Dos más dos” sin mi hermano y me ha ido increíble, estoy muy divertido con eso”, expresó.

MÁS: Freddy Ortega da por cerrado el tema de Omar Suárez

Esto de ninguna forma es un divorcio profesional, pues ambos están trabajando juntos en el guión de la tercera y cuarta temporada de la serie “Hijos de su Madre”, con la que les ha ido muy bien.

“Estamos trabajando en la tercera y cuarta temporada, fue un proyecto que hicimos muy rápido y estoy metidísimo con la serie. Hemos encontrado la personalidad de los personajes, está mucho más acentuada. Hago una bruja jarocha, muy cagada; hago un sapo humano, muy chistoso, estamos muy contentos con lo que va”, comentó.

Por lo pronto, el actor está enfocado en la serie y en la nueva temporada de “El Tenorio Cómico”.

“Nosotros siempre nos hemos atrevido a ser diferentes cosas, hemos explorado muchas cosas”, puntualizó.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/05/17/freddy-ortega-german-ortega-mascabrothers/3708526002/