El productor considera que tiene todo para llegar a alcanzar el éxito que ha tenido Luis Miguel .

El productor y director Pedro Torres, ve a Carlos Rivera como el sucesor de Luis Miguel. (Foto: La Voz)

Pedro Torres quien trabajó como productor de los videos de Luis Miguel, aseguró que Carlos Rivera tiene todo para alcanzar el éxito de “El Sol”.

“Yo creo que cada quien tiene ganado su lugar, pero Carlos Rivera va muy rápido, va a llegar a estaturas muy altas, tiene todo, voz, presencia, carisma y una sencillez que hay que envidiarlo”, expresó durante la presentación del proyecto “Asesinas Liberadas”.

Aseguró que uno de sus sueños es poder trabajar con Carlos.

“Uno de mis sueños es trabajar con él porque es un gran actor como interpreta sus canciones y un gran baladista”, comentó.

Sobre el proyecto “Asesinas Liberadas”, que realizará junto al productor teatral Gabriel Varela, expresó que aún no tienen el elenco, pero le gustaría trabajar con Yalitza Aparicio, Lucía Méndez y Verónica Castro, aunque ve complicado poder juntar.

“Sería genial, no lo he logrado en 30 años. Yo creo que en el siguiente reino de los cielos se encontrarán, ambas actrices, tanto Vero como Lucía, en “Mujeres Asesinas” hicieron un trabajo espectacular, pero no han logrado pacificarse”, comentó.

