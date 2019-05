El compositor justificó al cantante quien hace unos días aseguró que rechazó un trasplante de hígado por temor a que fuera de un adicto o de un homosexual.

Story Highlights Manzanero lamentó que haya quien exija una disculpa pública

Manzanero grabó un tema con la esposa del presidente López Obrador, ahora que se destapó como cantautora. (Foto: La Voz)

El compositor Armando Manzanero pidió que no se juzgue a Vicente Fernández por haber declarado hace unos años, que rechazó un trasplante de hígado, por temor a que fuera de un homosexual.

“Cualquier persona tiene derecho a equivocarse o decir alguna broma, estoy seguro que lo dijo en broma, hay una cosa muy importante, vamos a poner en una balanza cuánto nos ha dado Vicente Fernández como mexicanos en todo el mundo, cuánto ha aportado y no es el caso de una cosa tan insignificante como esa”, señaló el compositor, quien dio a conocer la entrega de reconocimiento Trayectoria Éxito SACM 2019.

Manzanero lamentó que haya quien exija una disculpa pública de parte de Vicente Fernández por sus declaraciones.

“Deme una razón porqué, que uno no puede decir una broma, que uno no me pueda decir una cosa así, que se le haya ido”, comentó.

Graba tema con esposa del presidente

Respecto al tema que grabó con Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el compositor aseguró que lo único que puede decir de la señora, es que la admira.

“Por qué polémico, quién dice que la esposa de un presidente no puede ser compositora, estamos jodidos, ella escribe muy bonito”, expresó el cantautor yucateco, a quien se le preguntó el por qué hasta ahora que Gutiérrez es esposa del presidente, aprovecha para promover su vena artística.

