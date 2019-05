El actor reconoce que también le gustaría trabajar para otras televisoras.

Ricardo está trabajando en tres programas. (Foto: La Voz)

Ante los rumores que afirmaban que Ricardo Margaleff estaba fuera de Televisa, el actor expresó que continua trabajando en la empresa, tan es así, que tiene no solo un proyecto, sino ¡tres!, uno de ellos es la tercera temporada de “Una Familia de Diez +2”.

“Para nada (salí de Televisa), ahorita estoy mas clavado en Televisa que nunca, estoy haciendo el programa de los sábados “Cuéntamelo ya” , estoy en la grabaciones de “Me Caigo de Risa”, y estoy grabando la tercera temporada de “Una Familia de Diez +2”, indicó.

Sin embargo, reconoce que también le gustaría trabajar para otras televisoras, porque quizá, aunque no habla de ello, trabaja en la empresa, pero no tiene exclusividad.

“Estoy ansioso de hacer cosas fuera, no lo puedo negar y ha habido mucho acercamiento de gente de Telemundo, de cine, de Caracol, de Los Ángeles, estoy abierto, pero ahorita mi compromiso está aquí (Televisa)”, indicó.

El actor confirmó que en la nueva temporada de “Una Familia de Diez +2”, dos personajes ya no estarán.

“María Fernanda García ( la Tía Licha) y Jessica Segura (tecla) ya no están en la temporada, desconozco cual sea la causa, si me preguntas, son personajes que se van extrañar, pero hay dos personajes que entran, son actores muy queridos, a mi me caen muy bien”, indicó.

El actor también participará en el espectáculo “Me Caigo de Risa”, en vivo, el cual se presentará en la Ciudad de México durante tres días, a partir del 17 de mayo.

