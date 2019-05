La actriz pidió que respeten la opinión de Vicente Fernández, así como él respeto la de los demás.

Laura señala que no hay que satanizar a nadie, pues todos somos libre de expresar nuestras opiniones y decisiones y debe haber respeto. (Foto: La Voz)

La actriz Laura Zapata pidió que se respete la opinión de Vicente Fernández, quien declaró hace unos años, que rechazó un trasplante de hígado, debido a que temía que fuera de un drogadicto o un homosexual.

“Yo creo que así como se respeta la decisión de la sexualidad de LGBTTTI, así también se debe de respetar el pensamiento de Vicente Fernández y no hay que satanizar a nadie, ni a las personas que son conservadoras, ni las que dicen que eso no les parece, porque piden respeto y resulta que no lo dan”, comentó.

Pidió que aunque uno puede estar o no de acuerdo, siempre es importante respetar la manera que piensan los demás.

“Hay que respetar profundamente lo que él dice, lo que él expone, lo que dice y lo que piensa, yo respeto a todos, para que me respeten a mí”, indicó.

Finalmente, la actriz expresó que siempre se agradece que existan personas que donen sus órganos para ayudar a otras.

“Se agradece de alguna manera que alguien te done un órgano, caramba que hagan de su vida un papalote”, puntualizó.

Cabe aclarar que estas declaraciones, cuyo video se acaba de hacer viral, fueron hechas en una entrevista concedida hace varios años.

