El cantante y músico tuvo que dejar el escenario para recibir atención médica durante la presentación que tuvieron en el Coliseo Centenario de Torreón.

La agrupación de Zapata, Texas, se presentará este viernes y sábado en el Showcenter Complex en un par de conciertos programados para las 22:00 horas. (Foto: Agencia Reforma)

MONTERREY, NL.- Tras la descompensación que sufrió en pleno escenario el pasado fin de semana en Torreón, Ricky Muñoz, vocalista de Intocable, aseguró que sólo fue un problema de baja presión, pero que ya está al 100 para cantar a los regios.

El cantante y músico explicó lo sucedido el sábado pasado durante la presentación que tuvieron en el Coliseo Centenario de Torreón, cuando tuvo que dejar el escenario para recibir atención médica.

"Voy a ser honesto y a decirles tal y cómo fue. Empezamos (con el show), me sentí bien, pero llegó un punto en el que me sentí muy cansando, ya no podía ni cantar ni respirar", explico.

"Estábamos en el primer coro de una canción nueva, 'Nadie es Indispensable', ahí yo la terminé. Después me fui para donde está mi agua y nunca me desmayé, ni como dicen que perdí el conocimiento".

Aunque ya no podía seguir, el cantante dijo que para él era más importante seguir con el show.

Ricky, de Intocable, ya se encuentra bien de salud. (Foto: Agencia Reforma)

"Así que yo estaba en mi cabeza peleando: '¿Qué hago?'. Le dije a René: 'si sigo, a dar el costalazo'".

Salió del escenario caminando, y en el camerino fue atendido por una doctora.

"Tenía la presión muy baja, me pusieron un suero, 25 ó 30 minutos. Se acabó el suero, me sentí mejor; subí (al escenario) y seguí tocando una hora y 15 minutos".

Por encima que el susto de que se sentía mal, a Ricky le dolía porque le había quedado mal al público.

"Sentí que les fallé, pero al volver al escenario vi que nadie se fue, nadie estaba gritando 'quiero mi dinero'. Me esperaron lo que duró eso, porque la gente no sabía que me estaban poniendo suero".

La agrupación de Zapata, Texas, se presentará este viernes y sábado en el Showcenter Complex en un par de conciertos programados para las 22:00 horas.

"Fue por deshidratación. No tomo agua, había mucha calor en el lugar; me había pasado esto hace como cinco años, en un lugar en Monterrey".

Ahora Ricky está tomando mucha agua para evitar otra descompensación.

Intocable comentó estar feliz de presentar a los regios el Percepción Tour.

"Ha arrancado muy bien, hemos hecho fechas en Estados Unidos y aquí, en México, y muy bien. También el disco Percepción ha sido bien recibido por críticos y por el público", explicó Ricky.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/05/15/esta-intocable-al-100-para-su-tocada/3680508002/