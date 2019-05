La actriz expresó que no hablara de las declaraciones que hizo su nieta Frida Sofía sobre la mala relación que tiene con su mamá Alejandra Guzmán.

Silvia Pinal señaló que desconoce de los problemas que tiene su nieta Frida Sofía. (Foto: La Voz)

Un tanto abrumada, la actriz Silvia Pinal pidió que no le pregunten a ella sobre las declaraciones que dio Frida Sofía, de la mala relación que tiene con su mamá Alejandra Guzmán.

“No sé de dónde sacó Frida eso, perdónenme, las cosas de Alejandra pídanselas a Alejandra”, expresó.

Agregó que ella desconoce los problemas que tenga Frida, debido a que no la ha visto.

“Yo no sé qué ha pasado con Frida, no la he visto, no sé si está aquí si está en Estados Unidos”, indicó.

Evitó opinar si Frida estuvo siempre acompañada de su nana y de la persona que cuidaba la casa, debido a que su madre Alejandra se la vivía trabajando.

“No sé, de eso no me gustaría opinar, porque ella tiene a su madre, yo soy su abuela. Yo hablo con ella de felicidad, de cosas bonitas”, puntualizó.

