Según el productor, el hijo de Juan Gabriel rechaza seguirle el juego al ex representante y desmentir que su padre está vivo

El productor Gustavo Farías, dice que aunque lleva una excelente relación con Iván Aguilera, hay cosas con las que no está de acuerdo. (Foto: La Voz)

Ante la insistencia de Joaquín Muñoz de asegurar que Juan Gabriel está vivo, Gustavo Farías productor de “El Divo de Juárez”, comentó que a Iván Aguilera no le interesa desmentir lo dicho por Muñoz, porque simplemente lo ignora.

“Iván dice que lo ignore, yo le aconsejo, y le digo: 'hay un dicho que dice el silencio otorga', y si este señor dice eso, la gente se lo va a creer; si yo salgo y digo: 'Juan Gabriel está muerto', no tiene peso, pero tú, que eres su hijo sí, deberías ponerle un alto”, pero no me hace caso, él dice que lo ignore”, comentó.

El productor explicó que los audios que ha sacado Joaquín Muñoz de Juan Gabriel, son de un disco duro que le robaron a “El Divo de Juárez”.

“Un muchacho se robó un disco duro del estudio de Juan Gabriel. Hace muchos años Juan Gabriel me lo mencionó, esos audios vienen de ese disco, cómo llegaron esos audio a él, no lo sé. Se me hace surrealista que estemos hablando de eso, y que lo haya llevado ante el presidente, es más surrealista. Juan Gabriel falleció el 28 de agosto del 2016”, indicó.

Explicó que aunque lleva una excelente relación con Iván, hay cosas con las que no está de acuerdo.

“A Iván le tengo mucho cariño es como un sobrino, a veces yo trato de decir esto es lo que le hubiera gustado a tu papá, él tiene sus decisiones y no lo puedo criticar. Iván no me ha dado el Ok para sacar los duetos III, eso está en una caja de seguridad en el banco y es muy triste, porque es material muy bonito”, comentó.

