Luego de enviar una dura felicitación a Alejandra Guzmán, por el Día de las Madres, Frida Sofía pidió perdón.

“Pido perdón a quien lastimé de una forma u otra, con o sin intención. También trabajaré en perdonar. pero para poder hacerlo también me tengo que desahogar. Desde hoy van a ver un cambio drástico, lo hago por mí, pero fueron ustedes que me dieron las ganas y de poder romper cadenas y QUERER VIVIR Gracias y hola mucho gusto me llamo Frida Sofía”, señaló a través de sus redes sociales.

Confesó que después del mensaje que publicó la pasó muy mal, pues desde hace tiempo vive con rencor.

“Ayer me dormí llorando y hoy desperté con lágrimas en los ojos, esto ya lleva más de meses, sino años. No, no estoy aquí, ni para victimizarme, ni para caerte bien. Estoy aquí porque basta! he cargado mucho rencor, miedo, secretos y mentiras toda la vida, y mi comportamiento últimamente refleja lo dolida que está mi alma y lo destrozado que está mi corazón”, escribió.

Frida comentó que se encuentra distanciada con su mamá a quien no ve desde hace tiempo.

