La actriz expresó que su matrimonio está bien, aún cuando se dice que “se está divorciando”.

Ni divorciada, ni embrujada, todo bien con Liliana Arriaga “La Chupitos”. (Foto: Azteca)

La comediante Liliana Arriaga “La Chupitos”, expresó que no se está divorciando. cómo se ha especulado, ya que le está echando ganas a su matrimonio.

“Mi carnala Liliana va muy bien, echándole muchas ganas. Yo creo que no (le afecta lo que se diga) porque están ahí juntos, están muy bien”, expresó “La Chupitos”.

Luego de que una revista publicara que su esposo le hacía brujería, la actriz aseguró que este tipo de publicaciones las ignora.

“Las tomo (las notas) como se debería tomar, como se las tomaría la chupitos. Me imagino que son altas y bajas en un matrimonio, estoy hablando como mi carnala Liliana, hay altas y bajas, pero se toman con inteligencia”, señaló.

A pesar de vivir en Los Ángeles, la actriz comentó que ahora pasará más tiempo en México, donde empezará a filmar una película, como Liliana Arriaga, para una plataforma.

“Maybe, maybe (quizá para Netflix), no sé, pero va a estar muy chido, es para la pantalla grande. Esta muy padre lo que se está haciendo en México y aquí se hará, no voy de “La Chupitos”, gracias a LoL, que primero entré como Liliana y luego como “La Chupitos”, en este proyecto va Liliana no va “La Chupitos”, puntualizó

