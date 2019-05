Hay muchas maneras de consentir a las mamás, con opciones que se adaptan a cada presupuesto.

El menú en J&G Steakhouse en The Phoenician chisporrotea con excelentes bistecs. (Foto: J&G Steakhouse)

Read in English

Los restaurantes locales están desplegando la alfombra roja para el Día de la Madre.



Desde extravagantes buffets y elegantes menús de precios fijos, hasta platos especiales, descuentos y regalos, hay muchas maneras de consentir a las mamás, con opciones que se adaptan a cada presupuesto.



Aquí hay un vistazo a 40 ofertas especiales disponibles solamente el domingo 12 de mayo. Se recomienda hacer reservaciones, excepto donde se indique.

Phoenix

Wrigley Mansion

Los asientos a las 10 a.m. y 1 p.m. para la comida (85, 42 dólares

para niños de 12 años o menos) estará disponible para los comensales que deseen disfrutar de una variedad de platillos en las sugerencias del chef, que ofrecen platos favoritos como las costillas de asado lento y mucho más. Incluye las mimosas de la casa, hechas con jugo de naranja recién exprimido y su selección de vino de la cava de marca privada.

Detalles: 2501 E. Telawa Trail, Phoenix. 602-955-4079, wrigleymansion.com

Rusconi's American Kitchen

De 10 a.m. a 2 p.m., Un almuerzo/comida de tres platos (58 dólares) incluirá una selección de las principales opciones como guiso de costilla, corte selecto de carne y huevo, salmón ahumado de la casa, salmón ahumado con huevos escalfados y cilantro hollandaise, bistec y huevos, - Lomo de cerdo glaseado con moras, pierna de cordero, estofado y huevo, bistec y huevos de la zona del sol, camarones del Golfo y cangrejo Benedicto, Mero de Florida a la parrilla con nuez

Detalles: 10637 N. Tatum Blvd., Phoenix. 480-483-0009, rusconiskitchen.com

J&G Steakhouse, The Phoenician

Una cena de tres platos (55 dólares) se servirá de 5 a 10 p.m. y se ofrecerán opciones como la sopa de edamame, el salmón cocinado lentamente con puerros de primavera y papas, el Black Angus New York Strip de 10 onzas a la parrilla, con cebolletas y habas y un pastel de chocolate caliente.

Detalles: 6000 E. Camelback Road, Phoenix. 480-14-8000, jgsteakhousescottsdale.com.

Blue Hound Kitchen & Cocktails, Kimpton Hotel Palomar Phoenix

De 10 a.m.-2 p.m., los especiales que se servirán incluirán frittata de clara de huevo (13 dólares), omelet Blue Hound (14 dólares), tostadas de pan, pudin francés (13 dólares), carne de cerdo (14 dólares) y tostadas de aguacate (11 dólares).

Detalles: 2 E. Jefferson St., Phoenix. 602-258-0231, bluehoundkitchen.com.

Salty Sow

De 9 am a 2 pm, el buffet (34.95, 19.95 dólares para las edades de 6 a 12 años) incluirá una variedad de productos para el desayuno y el almuerzo, como guisos de panceta de cerdo, omelets hechos al gusto, pollo frito bañado en romero con miel, pollo frito y waffles, panceta de cerdo rellena, pavo asado con gravy, puerco en chile verde con huevos escalfados y tortillas calientes con mantequilla, salmón ahumado caliente con eneldo de mostaza y crema fraiche y plátano con chips de chocolate y tostadas francesas.

Detalles: 4801 E. Cactus Road, Phoenix, 602-795-9463, saltysow.com

Ocean Prime

En uno de los dos almuerzos que se sirven en este restaurante durante todo el año, los comensales pueden disfrutar de platillos especiales de 11 a.m. a 3 p.m. como salmón ahumado (18 dólares), tostadas de langosta con aguacate y guisantes dulces (15 dólares) y surf de costilla cortada estofada y pinzas de langosta (22 dólares).

Detalles: 5455 E. High St., Phoenix. 480-347-131, ocean-prime.com.

Match Restaurant & Lounge

Lubina asada al horno de Match Restaurant & Lounge. (Foto: Michael Chow/The Republic)

Las mamás obtienen mimosas a un dólar durante el almuerzo de 10:30 a.m. a 3 p.m. Las ofertas especiales incluyen langosta Benedict (16 dólares) y espárragos Benedict (16 dólares).

Detalles: 1100 N. Central Ave., Phoenix. 602-875-8080, matchphx.com

The VIG Restaurants

Traiga a mamá para el almuerzo del domingo de 10 a.m. a 2 p.m. Las primeras 50 madres que lleguen recibirán una tarjeta de regalo de 10 dólares.

Detalles: 4041 N. 40th St., Phoenix. 602-553-7227. También, 10199 E. Bell Road, Scottsdale. 480-935-2949. Otros lugares en thevig.us.

Phoenix Ale Brewery Central Kitchen

La pizza de hierro negro de Phoenix Ale Brewery Central Kitchen. (Foto: Phoenix Ale Brewery Central)

A partir de las 10 a.m., todas las mamás reciben una mimosa o sangría de 1 centavo, con la compra de los alimentos. El límite en el número de mimosas de un centavo está determinado por el número de hijos que tiene mamá. Esta oferta es válida solo para pedidos de la cena.

Detalles: 5813 N. Seventh Street, Phoenix. 602-313-8713, centralkitchenaz.com.

True Food Kitchen

Cada madre recibe una tarjeta de regalo de 10 dólares de “Tratamiento de Lechuga para Mamá” que se utilizará entre el 13 y el 31 de mayo.

Detalles: 2502 E. Camelback Road, Phoenix. 602-774-3488. Además, 15191 N. Scottsdale Road, Scottsdale. 480.265.4500, truefoodkitchen.com.

Palette, Phoenix Art Museum

De 10 a.m. a 4 p.m., un menú de precio fijo de tres platillos (36.95 dólares) comenzará con una ensalada de fresas y espinacas. El segundo plato será una elección de costillas cortadas de asado lento, crepes de mariscos o salmón a la parrilla, todos con acompañamientos. Bizcocho de chocolate o pastel de fresas son opciones de postre. También se servirán especiales a la carta.

Detalles: 1625 N. Central Ave., Phoenix. 602-257-2191, phxart.org/palette.

Noreste del Valle

Royal Palms Resort and Spa

T. Cooks de Royal Palms Resort and Spa. (Foto: The Republic)

En la firma T. Cook's, se servirá el almuerzo (95, 45 dólares para las edades de 6 a 12 años) de 10:30 a.m. a 3 p.m. e incluye buffets de entradas y postres refrigerados, junto con una selección de platos principales como foie y waffles, tartar de salmón, lomo de ternera a la hierba, pan halibut y baklava de cordero. En el salón de baile, un desayuno bufé tradicional (85, 35 dólares para edades de 6 a 12 años) estará disponible de 9:30 a.m. a 2:30 p.m., con los clásicos: omelet de huevos hechos al gusto, estación de waffles, carnes para el desayuno y ensaladas, una variedad de acompañamientos, pasta, mariscos, estación de jaibas con hierbas y cortes de carne Nueva York Strip y pierna de cordero, postres y más.

Detalles: 5200 E. Camelback Road, Phoenix. 602-283-1234., Royalpalmshotel.com.

Mastro’s Steakhouse

Un buffet de almuerzo (95, 25 dólares para edades de 6 a 12 años) se servirá de 9 a.m. a 2 p.m. y contará con pasteles y panes recién hechos, pastel de cangrejo, huevo clásico a la Benedict, cortes de carne de res a la orden, omelets hechos al gusto, puré de papas con langosta, cangrejo, salmón ahumado, una torre de sushi, una barra de mariscos, una estación de postre y más. El almuerzo para adultos incluye mimosas sin fin, Bloody Marys y refrescos. El almuerzo se ofrecerá sólo en este lugar. Se requiere hacer reservación con tarjeta de crédito.

Detalles: 8852 E. Pinnacle Peak Road, Scottsdale. 489-585-9500, mastrosrestaurants.com.

Fairmont Scottsdale Princess

Los restaurantes del complejo se unen para crear un almuerzo de colaboración (109, 49 dólares para las edades de 6 a 12 años) que se sirve de 9 a.m. a 2 p.m. En el salón de baile Palomino. Una amplia variedad abarca el desayuno tradicional y la comida, que incluye omelettes hechos al gusto, waffles y una barra de jugos recién elaborados. Además de las ensaladas frías y calientes, se destacan los mariscos en el hielo, una barra de mozzarella en salsa búfalo, pastas artesanales, cortes de res con salsa inglesa, empanadas de langosta de Maine, tiras de lomo de Nueva York con hierbas, lomo de cerdo estilo chino, una estación de sushi enrollado y gran selección de postres. También habrá un buffet para niños. Se requiere reservación con tarjeta de crédito. Las cancelaciones deben hacerse con 72 horas de anticipación para evitar una tarifa de cancelación del 50 por ciento.

Detalles: 7575 E. Princess Drive, Scottsdale. 480-585-2694, scottsdaleprincess.com.

Four Seasons Resort Scottsdale en Troon North

Four Seasons Resort Scottsdale de Troon North. (Foto: Four Seasons Resort Scottsdale)

En Talavera, de 10 am a 2 pm, un buffet (119, 48 dólares para las edades de 5 a 12 años) incluye una barra de mariscos crudos, una barra de ceviche, una estación de cortes de res de primera calidad y jamón glaseado a la melaza, una estación de langosta al gusto, pasteles preparados a pedido, una estación de omelet al gusto, ensaladas para el desayuno, queso y embutidos, una estación especial para niños y postres que incluyen un soufflé de chocolate caliente hecho a pedido. Todos los comensales adultos reciben una bebida de bienvenida gratuita a su llegada. También se ofrecerá un buffet de almuerzo (42, 20 dólares para las edades de 5 a 12 años) de 7 a.m. a 1 p.m. Se recomienda hacer reservaciones para ambos.

Detalles: 10600 E. Crescent Moon Drive, Scottsdale. 480-515-5700, proofcanteen.com, talaverarestaurant.com.

Hearth '61, Mountain Shadows

Se servirá un buffet de almuerzo (79, 19 dólares para personas de 12 años o menos) de 9:30 a.m. a 2:30 p.m.

El menú contará con salmón ahumado, ensaladas de temporada, mariscos frescos, omelet hechos al gusto, costillas asadas y especialidades en el menú a la carta de la cocina.

Detalles: 5445 E. Lincoln Drive, Scottsdale. 480-624-5400, mountainshadows.com.

Hotel Valley Ho

En el recinto de Sands de 10 am a 2 pm, un buffet (65, 19 dólares para menores de 12 años) contará con los favoritos del desayuno, ensaladas y platillos como costillas asadas a las hierbas, omelet de huevo hechos al gusto, salmón escocés de Wellington y platillos calientes de entrada. Más opciones de la cocina y una gran variedad de postres.

Detalles: 6850 E. Main St., Scottsdale. 480-376-2600, hotelvalleyho.com.

Lon's, The Hermosa Inn

El asado de la casa de Lon's. (Foto: Lon's)

Un almuerzo de tres platos (79 dólares) se servirá de 9 a.m. a 2:30 p.m. y cuenta con una amplia selección de aperitivos, entradas y postres, además del famoso pan de mono brioche del restaurante. Las opciones de platillos incluyen camarones escalfados y cangrejo Dungeness, blintzes de ricotta de limón, pollo Petaluma frito, halibut de Alaska asado, lomo de ternera a la parrilla, cangrejo azul Benedict, pastel de chocolate y cajeta de leche panna cotta. Se requieren reservaciones.

Detalles: The Hermosa Inn, 5532 Palo Christi Road, Paradise Valley. 602.955-7878, hermosainn.com

SWB, Southwest Bistro, Hyatt Regency Scottsdale Resort and Spa en Gainey Ranch

De 10 am a 4 pm, un buffet (99, 109 dólares con mimosas ilimitadas y Bloody Marys, 42.50 dólares para las edades de 6 a 12) contará con chilaquiles, ensaladas, pasta, sushi, mariscos frescos, quesadilla y estaciones de tacos y una estación de cortes de carne con excelente calidad, además de cangrejo. Costilla de ternera, pierna de cordero asada al romero y roulade de salmón al horno. También habrá un bufét para niños y un surtido de postres hechos a la orden con jubileo de cerezas.

Detalles: 7500 E. Doubletree Ranch Road, Scottsdale. 480-444-1234, ext. 8650, scottsdale.hyatt.com.

Scottsdale Resort en McCormick Ranch

En el Comedor Vista Verde, disfrute de un almuerzo con champán (75, 37.50 dólares para las edades de 5 a 12 años) de 10 a.m. a 3 p.m. El menú ofrece una variedad de platos para el desayuno y además de repostería recién horneada, estaciones de omelets de huevo y pastas, una barra de ensaladas con una exhibición internacional de quesos, una estación de cortes de lomo de res, pavo y salsa, jamón glaseado con salsa de piña y pasteles de cangrejo, una barra de mariscos con ostiones, salmón ahumado y truchas, mejillones verdes y sushi. También habrá una selección de postres. Todas las madres reciben una flor como complemento. Reservaciones obligatorias.

Detalles: 7700 E. McCormick Pkwy., Scottsdale. 480-596-7525, thescottsdaleresort.com.

Roaring Fork

Roaring Fork rinde homenaje a las mamás del Valle con un buffet de brunch con productos para el desayuno, acompañamientos, deliciosos platos y dulces. (Foto: Roaring Fork)

Se servirá un buffet de almuerzo (39 dólares) de 10 a.m. a 2 p.m. y cuentan con una mezcla de productos para el desayuno, acompañamientos exclusivos, entradas abundantes y dulces. Elija entre platillos como costillas, pollo frito a la leche y salsa de chile verde, tostadas francesas con arándanos, estofado de cerdo con chile verde y omelets, una fuente de salmón ahumado y barras de pastel de nuez.

Detalles: 4800 N. Scottsdale Road, Scottsdale, 480-947-0795, roaringfork.com.

Marcellino Ristorante

Las mamás y los niños pueden disfrutar del almuerzo (del mediodía a las 3 pm) o de la cena (de 4 a 9 pm) con un menú especial para niños de dos platos (20 dólares) para personas de 12 años o menos, que incluye opciones como gnocchi sorrentina, con rodajas delgadas de pasta y papas. Salsa de tomate con trocitos de mozzarella derretida, paccatelli hecha con pasta y servida en un delicioso tomate y salchicha o con mantequilla y parmesano, pechuga de pollo a la parrilla con puré de papas y postre. El especial de todo el día para las mamás es a pasta fettuccine hecho a mano con Porcini con trozos de langosta fresca, champiñones shiitake y una cobertura de aceite de trufa blanca (40 dólares). Todas las mamás reciben tiramisu de cortesía.

Detalles: 7114 E. Stetson Drive, Scottsdale. 489-990-9500, marcellinoristorante.com.

Voila French Bistro

De 10 a.m. a 1:45 p.m., un desayuno de tres platos (49 dólares) presentará su elección de platillos tales como caracoles, ensalada Nicoise, huevos florentinos, cortes de res tradicional, ensalada Lorraine y rodaja de manzana con helado de vainilla. Incluye mimosas, selección de vinos, café o té. También habrá disponible un menú de dos platos para niños (20 dólares) para niños de 12 años o menos.

Detalles: 10135 E. Via Linda, Scottsdale. 480-614-5600, voilafrenchbistro.com.

Keeler's Neighborhood Steakhouse

De 10 a.m. a 2 p.m., un buffet de almuerzo (49, 19 dólares para personas de 10 años o menos) contará con los platos favoritos del desayuno, además de platos como la bruschetta de langosta, chilaquiles de chile verde con cerdo y una estación de costillas asadas. De 5 a 8 pm, una cena de tres platos (60 dólares) ofrecerá opciones que incluyen cóctel de camarones, pollo con hueso y papas tradicionales, un filet mignon de primera calidad de 12 onzas con puré de papas y cheddar blanco, mero a las brasas con risotto de pimiento rojo y crème brulee.

Detalles: 7212 East Ho Hum Road, despreocupado. 602-374-4784, keelerssteakhouse.com

Casino Arizona

Cholla Prime Steakhouse & Lounge servirá un menú fijo de tres platos (29 dólares) de 2 a 8 p.m. Elija entre una sopa de puerro o ensalada de papas como entrada, luego siga a un plato de salmón a la parrilla con frutas, risotto de limón y zanahorias glaseadas. El pastel de fresa es el postre. Los otros restaurantes del establecimiento también ofrecen ofertas especiales.

Detalles: Loop 101 y McKellips Road, Reservación de Salt River. 480-850-7777, casinoarizona.com

Talking Stick Resort

Orange Sky Bar en Talking Stick Resort. (Foto: Mark Boisclair Photography/Orange Sky Bar)

En Orange Sky de 4 a 9 p.m., un menú de precio fijo de cuatro platillos (70 dólares) comenzará con una ensalada de fresas y ricotta fresca, seguido de camarones del golfo a la parrilla y risotto de albahaca. El plato principal es su elección de filete de res ancho a la café o filete de halibut de Alaska. Para el postre, elija entre la tarta mousse de limón Meyer o el pay de mantequilla de maní y chocolate alrededor. Los otros restaurantes del establecimiento también ofrecen ofertas especiales.

Detalles: Loop 101 y Indian Bend Road, reserva del río Salt. 480-850-7777, talkingstickresort.com

Sureste del Valle

Phoenix Marriott Resort Tempe en The Buttes

En el exclusivo restaurante Top of the Rock de 10 a.m. a 4 p.m., el almuerzo buffet (69.95, 34.95 dólares para las edades de 7 a 12 años) ofrecerá omelets y huevos al gusto, pollo, carnitas y waffles de frambuesa. Otros puntos destacados incluyen ensaladas, guarniciones frías y calientes, cóctel de camarones, patas de cangrejo rey, lox Benedict, salmón escocés, muslos de pollo asados, cortes de costillas con salsa de vino tinto y una mesa de postres. En el Market Café de 11 a.m. a 2:30 p.m., también se ofrecerá un buffet (39.95, 24.95 dólares para edades de 7-12). Se requieren reservaciones para ambos.

Detalles: 2000 W. Westcourt Way, Tempe. 602-225-9000, buttesmarriott.com.

Tres Restaurant

De 10 a.m. a 3 p.m. los platos especiales para el almuerzo incluyen la hamburguesa de cordero Merguez a la Fausto con alioli picante, huevo frito, tocino doble y aguacate (15 dólares), tostadas de plátano francés (14 dólares) y "The Feast", con salmón escocés asado al carbón, espinacas y pera, duxelle de setas silvestres, espárragos y cebolleta beurre blanc (48 dólares). Además, las mamás recibirán una galleta Linzer de frambuesa en forma de corazón, para llevar a casa y disfrutar.

Detalles: 7192 S. Price Road., Tempe. 480-897-5300, trestempe.com.

Organ Stop Pizza

Organ Stop Pizza tiene una variedad de tartas. (Foto: Michael Chow/The Republic)

El almuerzo musical del Día de la Madre con el concierto de Mighty Wurlitzer incluye pizza, ensaladas y refrescos ilimitados (12, 10 dólares

para las edades de 9 años y menores). Las puertas se abren a las 11:15 a.m., y el espectáculo comienza a las 11:45 a.m. Se requiere la compra anticipada de boletos.

Detalles: 1149 E. Southern Ave., Mesa. 480-813-5700, ext. 945, organstoppizza.com.

Thai Chili 2 Go

Durante todo el día, el restaurante ofrecerá a las madres una entrada gratuita con la compra de un platillo de entrada de precio regular.

Detalles: 1887 E. Williams Field Road, Gilbert. 480-566-8061. También, 4984 S. Power Road, Mesa. 480-378-2601. Otras ubicaciones en tc2go.com.

Farmboy Market, Meats and Sandwiches

Con la compra de cualquier plato de 8 a.m. a 3 p.m., las mamás pueden obtener uno de estos platillos de forma gratuita: Farmboy´s Sunrise Burrito, Burrito de desayuno BBQ, Burrito o tacos del sudoeste, Burrito de desayuno vegetariano, Sándwich de desayuno de Farmboy o Sándwich de carne y huevo.

Detalles: 1075 W. Queen Creek Road, Chandler. 480-361-2153, farmboyaz.com

Press Coffee Roasters

Café del Press Coffee. (Foto: Press Coffee)

Todas las mamás pueden obtener su café con leche favorito con un 50 por ciento de descuento.

Detalles: 2577 W. Queen Creek Road, Chandler. 480-699-6239. También, 1616 N. Central Ave. Suite 102, Phoenix. 602-633-1100. Otras ubicaciones en presscoffee.com.

Riot Hospitality Group

Trae a mamá a Hand Cut Chophouse, El Hefe (Tempe & Scottsdale), Dierks Bentley's Whiskey Row (Tempe & Scottsdale) o Riot House y disfruta de un vaso de vino rosado o Champagne y jugo de naranja por un centavo. Farm & Craft y la ubicación en Gilbert de Whiskey Row de Dierks Bentley ofrecen una oferta similar por 20 dólares. Límite de uno por cliente, por mesa.

Detalles:riothg.com.

Oeste del Valle

Pita Jungle

Las mamás reciben una flor y champán durante el almuerzo o la cena.

Detalles: 7530 W. Bell Road, Glendale. 623-486-2615. También, 4 E. University Drive, Tempe. 480-804-0234. Otros lugares en pitajungle.com.

El Wigwam

The Wigwam en Glendale, Arizona. (Foto: Allen Kennedy Photography)

Un almuerzo de tres platos (60 dólares) se servirá en Litchfield's de 10 a.m. a 3 p.m. Elija entre platos como los huevos rancheros, el cangrejo Benedict, el pan de salmón ahumado, la barriga de cerdo y la polenta, los frites de bistec y los pasteles y postres. En el salón de baile de 9 am a 2 pm, un buffet (54, 22 dólares para las edades de 4 a 12 años) contará con los desayunos favoritos, una estación de omelets hechos al gusto, una estación con costillas asadas a las hierbas y mero sellado, pasta Camarones con pinzas de cangrejo, ensaladas y postres. Se requieren reservaciones para ambos.

Detalles: 300 E. Wigwam Blvd., Litchfield Park. 623-935-3811, wigwamarizona.com.

Tempo Urban Bistro

Un buffet de almuerzo (34, 12 dólares para edades de 3 a 12 años) tendrá asientos desde las 10:30 a.m., mediodía y 1:30 p.m. Las selecciones del menú incluyen costillas, pavo asado, una estación de huevos y omelets, bananas sobre tostadas francesas, pollo cítrico asado, cóctel de camarones, pasteles, postres y otros platos favoritos del desayuno.

Detalles: 21067 W. Main St., Buckeye. 623-594-6788, tempourbanbistro.com.

IronWorks Restaurant

Un buffet especial del almuerzo (24.99, 12.99 dólares para niños de 10 años o menos) se servirá de 10 a.m. a 3 p.m. Las selecciones incluyen platos tradicionales para el desayuno, además de costillas, jamón, tostadas francesas, galletas y salsa y una barra de omelets. El costo incluye el buffet de postre y todo lo que puedas comer.

Detalles: 17233 N. 45th Ave., Glendale. 602-843-0909, ironworksrestaurant.com.

Wildflower

Todas las mamás reciben una hogaza de pan de mora de trigo. La oferta es válida hasta agotar existencias y no es válida en la ubicación del aeropuerto.

Detalles: 1380 N. Litchfield Road, Goodyear. 623-935-1131. También, 75 E. Rivulon Blvd., Gilbert. 480-454-5602. Otros lugares en wildflowerbread.com.

Wow wow Lemonade

Limonada artesanal en Wow Wow Lemonade. (Foto: Wow Wow)

Las mamás obtienen una limonada clásica de 16 onzas gratis.

Detalles: 4910 E. Ray Road, Phoenix. 480-940-5561. También, 3890 W. Happy Valley Road, Glendale. 623-213-7343.Otras ubicaciones en wowwowhawaiianlemonade.com.

Uptown Alley

Las mamás obtienen un postre gratis con la compra de un platillo de entrada.

Detalles: 13525 N. Litchfield Road, Surprise, 623-975-7529, uptownalleysurprise.com.

Traducción Alfredo García

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/05/10/promociones-celebrar-dia-de-las-madre-phoenix/1162975001/