Hace más de una década, Gloria Trevi soñaba con ser presidenta de México, para generar un cambio y así, ayudar a los más necesitados, sin embargo, ahora ha cambiado de parecer, asegura que está concentrada en su música y solo quiere ser “La Diosa de la Noche”, tour con el que recorrerá México y Estados Unidos.

“Hace un año me daban ganas de aventarme a la presidencia, porque vi una injusticia muy grande en el sistema de salud. Vi que hacían una selección de las personas más enfermas.

“A las que podían costar más dinero, les daban cuidados paliativos en lugar de sanarlas, no les daban una oportunidad para vivir y eso me dolió muchísimo. Fue entonces que dije: “Sí, cualquiera puede ser presidente, pero ahorita estoy muy ocupada con lo que más me gusta hacer, que es cantar", expresó.

Incluso, la cantante hizo una reflexión, pues asegura que el cambio no se le debe dejar únicamente al presidente, ya que todas las personas tienen que contribuir.

“Basta de estar juzgando, de estar poniendo piedras, vamos hacia adelante. El verdadero cambio del país no está en ningún presidente ni en ningún gobernante, está en nosotros, en la gente, en decir no a la corrupción”, comentó.

La cantante se encuentra concentrada en su gira “La Diosa de la Noche”, con la cual visitará Phoenix el 26 de octubre.

Gloria señaló que esta gira con la que recorrerá México de mayo a junio y llevará a 23 ciudades de Estados Unidos, y en la que estará acompañada de Karol G, ofrecerá aún más que su espectáculo que en 2018 fue reconocido por las revistas Pollstar y Billboard con el número 1 en el ranking mundial como la mexicana más taquillera en la industria por los últimos tres años. Honor que Gloria agradece superándose a sí misma, ofreciendo un show totalmente renovado y mejor.

“Estoy ocupada en esto, en mi gira, para la cual estoy poniendo todo el cariño y pasión”, puntualizó.

CONÓZCALA

Gloria Trevi ofrece un show espectacular. (Foto: Francis Bertrand/Cortesía)

Gloria Trevi

Nació un 15 de febrero en Monterrey, Nuevo León

Inició su carrera en el grupo Boquitas Pintadas

“Qué Hago Aquí” fue su primer álbum como solista

En 1996, la cantante y su ex manager Sergio Andrade ,fueron acusados de trata de personas

Tras ser liberada en el 2004, Gloria retomó su carrera con su álbum “Cómo Nace el Universo”

En 2011 dio a conocer su álbum “Gloria”, el cual debutó en el Número 1 de las listas Billboard “Top Latin Albums” y "Latin Pop Albums”

La cantante tiene dos hijos Ángel Gabriel y Miguel Armando

Recientemente estrenó su sencillo “Ábranse Perras”

