¿Qué regalarle en su día a la reina del hogar? Qué tal un viaje a algún destino de México, le encantará

Tributo a las Madres (Foto: Shutterstock)



CIUDAD DE MÉXICO -- Celebren el Día de las Madres con un viaje por México que se quede para siempre en su memoria y los acerque a la forma de turismo que sea más acorde con la personalidad de mamá.

RIVIERA MAYA

Para las más activas

Si mamá pertenece a ese grupo que no disfruta quedarse bajo el sol en un camastro durante horas, entonces en la Riviera Maya encontrará un sinfín de actividades que la mantendrán activa.

Ya sea que desee una dosis de adrenalina haciendo rafting en Xavage o esnórquel en la caleta de Xel-Há, o, tal vez, aventurarse por las cuevas de Río Secreto.

También pueden recorrer la Ruta de los Cenotes de Puerto Morelos, visitar las zonas arqueológicas de Tulum y Cobá, incluso aventurarse hasta la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an.

En esta región de Quintana Roo, siempre hay una nueva actividad que experimentar, por lo que idealmente sería bueno planear una semana completa para mantenerse en acción.

Regálale una estancia en un resort de la Riviera Maya, le encantará. (Foto: Cheryl Evans/The Republic)

SAN MIGUEL DE ALLENDE

De espíritu 'foodie'

Esta ciudad de Guanajuato, además de una colorida arquitectura y un espíritu bohemio, presume de muy buena sazón, por lo que resulta ideal para las mamás amantes de la gastronomía y el enoturismo, y que gustan de escaparse con papá solamente.

Opciones hay varias: Marsálà ofrece platos que fusionan sabores del Mediterráneo con los mexicanos y asiáticos; en Cumpanio se prueban recetas internacionales, con un énfasis en una herencia franco-italiana y en Nextia, los deleites provienen de su huerta orgánica a las afueras de la ciudad.

Hacia el atardecer, nada mejor que elegir un espacio al aire libre para disfrutar la vista a la Parroquia de San Miguel Arcángel con coctel en mano. Para ello está Luna Rooftop Tapas Bar, del hotel Rosewood San Miguel de Allende; las terrazas de los restaurantes El Pegaso y Pueblo Viejo, así como Nena Sky Lounge, en el hotel homónimo, por mencionar algunos.

San Miguel de Allende, ubicada en el estado de Guanajuato. (Foto: Getty Images/iStockphoto)

CAMPECHE

Muy naturalmente

Para una mamá que prefiere estar en contacto con la naturaleza, pero de una manera serena, Campeche ofrece la posibilidad de realizar un recorrido desde la capital del Estado hasta la Reserva de la Biósfera de Calakmul, en el que se puede disfrutar primero de las vistas a la orilla del Golfo de México y después del cambio a un entorno selvático.

En "La Ciudad de los Dos Montículos Adyacentes" no sólo se pueden admirar algunos vestigios de la cultura maya, también escuchar los sonidos de los verdaderos habitantes de este lugar: águilas, chachalacas y pavos de monte; monos aulladores, armadillos, tapires y osos hormigueros; y raramente, con serpientes o felinos. Si se les desea ver, entonces hay que llegar cerca de que abran el sitio arqueológico o ya hasta que lo cierren para que las probabilidades sean mayores.

Y ya sea a la ida o al regreso, lo mejor es hacer una escala en Champotón, para gozar de la más relajante comida hecha con pescados y mariscos y vista al mar.

Los Cabos, Baja California Sur. (Foto: Getty Images)

LOS CABOS

En busca del equilibrio

Entre el Mar de Cortés y el Océano Pacífico, este destino sudcaliforniano tiene algunos de los mejores spas del País para esas mamás que desean sólo desconectarse de la vida familiar por unos días y reecontrarse consigo mismas.

Basta con asomarse a los menús de tratamientos faciales y corporales de los spas de Pueblo Bonito Los Cabos Beach Resort, Gran Velas Los Cabos, The Cape - A Thompson Hotel, Palmilla One & Only y Ventanas al Paraíso - A Rosewood Resort, para desear un viaje inmediatamente.

Estos se pueden conjugar con clases de yoga frente al mar o de acondicionamiento físico y, quizá, desintoxicarse por unos días con un cambio de dieta bajo la supervisión de expertos. El propósito es recobrar la energía y olvidarse del estrés por unos días.

