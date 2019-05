Silvia no dijo quién es su consentida, pero sí aclaró que ella casi no ve a Frida Sofía, se escriben, pero casi no hablan. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

La actriz Silvia Pinal se mantiene al margen del conflicto que existe entre su nieta Frida Sofía y su bisnieta Michelle Salas.

“Yo no la pongo (en orden) porque no me entero y si me entero me hago pato, yo no me meto en esos rollos para nada”, señaló la actriz, respecto al pleito que tiene Frida con Michelle.

Aseguró que aunque dentro de su familia hay tres que son sus consentidos, no lo dirá para no causar molestias.

“Tengo tres consentidas, pero no les voy a decir cuáles”, comentó.

Expresó que con Frida su relación es lejana, debido a que no la ve.

“A Frida no la veo yo, siempre está en Estados Unidos o en otro país. No nos hablamos, más bien nos escribimos”, puntualizó.

