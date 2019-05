La estrella de "Pokémon Detective Pikachu" interpreta a Sebastián, un entrenador de Charizard. Más cercano a su corazón, interpretará a Pedro Infante en una serie biográfica de Netflix.

Omar Chaparro es el tipo de persona carismática y divertida que te grita "¿Dónde estabas? ¡Te extrañé!" cuando se le vuelve a conectar luego de una llamada que falla.

Como actor, comediante, presentador de televisión, personalidad de los medios y cantante, aporta su energía y encanto a través de una variedad de plataformas. Pero la superestrella mexicana está agregando un título más a su repertorio: el de Entrenador de Pokémon.

La estrella de películas como "Show Dogs", "Stuck" y "No Manches Frida" interpreta a Sebastián, un entrenador en un campo de combate clandestino, en "Pokémon Detective Pikachu", que se estrenará el viernes 10 de mayo.

"Es un tipo muy ruidoso, un poco loco", dice. "Como Chris Tucker en 'El quinto elemento'".

Antes de filmar, Chaparro no sabía mucho sobre Pokémon, pero sí Emiliano, su hijo de 14 años.

"Es un gran fanático del mundo Pokémon", señala. "Me enseñó cosas como que antes de que Charizard sea un Pokémon completo, es un Charmander y un Charmeleon. Leyó el guión y le dijo: 'Papá, tienes que hacer esta película'. Estaba un poco más emocionado que yo".

Tanto para los seguidores como para los nuevos entrenadores, la película "Pokemon Detective Pikachu" está llena de razones para entusiasmarse más con el universo de Pokémon.

El compañero de Sebastián en la película es Charizard, una gran criatura parecida a un dragón. El personaje de Chaparro ama tanto a su camarada que incluso tiene grabado en su pecho un tatuaje gigante del Pokémon Llama. Chaparro tiene varios tatuajes en la vida real, pero ninguno está dedicado a los Pokémon, por lo que tuvo que pasar un tiempo aproximado de una hora a una hora y media en el área de maquillaje.

"Estaban haciendo mis pestañas, (pintándome) las uñas y el cabello", bromea. "Pero no fue tan divertido para mí (ponerme el tatuaje). No me gustaba la sensación del pegamento, porque era una calcomanía grande en mi pecho"..

Pero soportar el adhesivo fue solo una pequeña parte del papel en la cinta cinematográfica, y que no afectó su experiencia.

"El director Rob Letterman mantuvo una mente abierta conmigo", explica Chaparro. "Estoy muy feliz de ser parte de esta película ... Grité muchas cosas que no estaban en el guión, y él me hizo sentir tan seguro de lo que hice. Sugerí que me pusieran unas gafas de sol y las uñas (pintadas). Estas cosas no estaban en el guión, pero estuvo de acuerdo con todo lo que hice”.

Jugando a ser Pedro Infante

Foto de Omar Chaparro (izq.) personificando al 'ídolo del pueblo' Pedro Infante. (Foto: Agencia Reforma)

Los diversos talentos de Chaparro pueden llevarlo por una variedad de caminos en la carrera del entretenimiento. Pero él tiene una debilidad por uno en particular, que prefiere sobre el resto.

"Estoy en un punto de mi vida donde la industria del cine está ahora en mi sangre", dice. "No puedo imaginar mi vida sin eso".

Con más de 10 millones de seguidores en las redes sociales, siempre encontrará una gran cantidad de admiradores detrás de él donde quiera que vaya. Pero por ahora, están viviendo sus aventuras mientras interpreta al legendario actor y cantante mexicano, Pedro Infante, en la próxima película de Netflix "Como Caído del Cielo".

"Era mi ídolo desde que era niño", dice Chaparro. "La primera vez que lo vi fue en una de sus películas cuando tenía 7 años. Después de casi 35 años, aquí estoy actuando como si fuera él. Es como el Elvis de México".

Para el actor de 44 años, convertirse en el ícono clásico del entretenimiento mexicano, no es lo que él pensó que sería.

"Pensé que sería fácil", comenta. "Hago imitaciones de él. Pero cuando pisé el set y traté de ser Pedro, fue más complicado de lo que pensé que sería ... Aunque cuando vi que la gente lloraba en el set conmigo, sabía que habíamos hecho lo correcto".

Omar en inglés

Omar Chaparro interpretará a Pedro Infante. (Foto: Agencia Reforma)

El nativo de Chihuahua, México, quiere expandir sus alcances en la industria cinematográfica estadounidense, por lo que está aprendiendo más inglés. En su adolescencia, asistió a una escuela secundaria en Boise, Idaho, durante un año, lo que le dio una idea anticipada del idioma.

"Mi inglés está un poco oxidado", comenta. "Pero como también quiero ser actor en Estados Unidos, estoy aprendiendo, aunque mi esposa me habla en español todo el tiempo".

Su inglés es bastante bueno, sin embargo. Y pase lo que pase, está claro que a Chaparro le apasiona su trabajo.

"Trato de estar en cada prueba de reparto para las películas", dice. "No me importa si es una comedia o no, (actuar) es una pasión para mí. Siempre tengo ganas de hacer más".

Traducción Alfredo García

