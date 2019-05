A través de "El día Después", el actor espera que haya una enorme participación ciudadana.

Diego desea que "El día Después” genere ese despertar en los jóvenes, sin necesidad de que haya violencia. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

El actor Diego Luna y la periodista Ixchel Cisneros, presentaron la segunda etapa de la iniciativa “El día Después”, la cual, a partir del 6 de mayo, será una plataforma que conectará a los ciudadanos de este país con las organizaciones ciudadanas .

“Esta herramienta está lista para que la use este país. Más que nunca, queda claro que hay que participar, porque pareciera ya imposible seguir viviendo en este nivel de desigualdad, de injusticia, violencia y falta de oportunidades. A cada quien nos preocupa algo específico, pero lo importante es saber que hay alguien allá afuera, que piensa igual que nosotros y se trata de encontrarnos. De eso va esta plataforma”, señaló el actor.

A través de "El día Después", Diego espera que haya una enorme participación ciudadana.

“A mí, sí me da vergüenza todo lo que no he hecho, eso cambió el día que decidí participar, de repente es fácil hacer señalamientos, pero es bien difícil verse al espejo. “El día Después” te invita a eso, a verte al espejo y reconocer que en ese reflejo están muchos otros. La fuerza y poder de la ciudadanía está en la unión, está en sus números, no me voy a esperar ni uno, ni seis años en esperar en la burbuja de quienes piensan como yo .

"Pudimos no votar por la misma persona, pero hay muchísimos temas en los que, estoy seguro, coincidimos. ¿Por qué no dejar las diferencias a un lado y, por lo pronto, encontrar esas coincidencias y trabajar juntos? Esa es mi esperanza, por lo menos eso le da sentido a estar ahí, porque la democracia que se ejerce una vez, es muy parca y no estoy dispuesto a vivir la experiencia de democracia con esa falta de acción. Yo quiero ser parte”, indicó.

Diego aseguró, que a través de esta iniciativa, hizo una reflexión de lo importante que es la participación ciudadana.

“Si logramos que “El día Después” genere ese despertar en los jóvenes, sin necesidad de que haya un levantamiento en Chiapas, sin necesidad de que haya una devaluación; sin necesidad de que haya el asesinato de un candidato, sin necesidad de que pasen esas cosas, sino que descubramos la injerencia que podemos tener en el futuro”, puntualizó.

