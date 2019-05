Confiesa que en algún momento de su vida, con el éxito en la mano, creyó poder conseguir lo que quisiera.

Consuelo Duval está feliz de realizar su sueño de protagonizar su propia serie de comedia. (Foto: Televisa)

Con 35 años de carrera artística, Consuelo Duval celebra con mucho orgullo y humildad, que por primera vez es protagonista de su propia serie que se llama “Julia vs Julia”, que se estrenó a través de la pantalla de Televisa.

Humilde, sincera, y más abierta que nunca, Consuelo confiesa que en algún momento de su vida, con el éxito en la mano, creyó poder conseguir lo que quisiera, pero aprendió que esto no es así, su salida de Televisa, unos años, le puso los pies en la tierra.

“Yo descubrí lo idiota que me vi haciendo mis berrinches que no veían al caso, pero era el precio que tenía que pagar, tenía algo que aprender. Descubrí que siempre que siento que ya no me andan queriendo, anuncio mi retirada y me voy, y ni mi esposo, ni la empresa, me han detenido, y dije: “me voy”, y me dijeron “te vas”, y es ándele, apréndale, estos años me han enseñado a ser más tolerante, más humilde, más paciente”, señaló la actriz.

MÁS: Consuelo Duval se juega todo por la serie 'Julia vs Julia'

“Julia vs Julia” es una divertida serie de comedia que en 13 capítulos cuenta las aventuras de Julia, una actriz de renombre, que se enfrenta a la decadencia, para la que nunca estuvo preparada, no ahorró, no procuró amistades, no cultivó relaciones y sobre todo, no cuidó a su familia, por lo que ahora lucha por sobrevivir en lo que siempre había creído era su mundo ideal.

“Tengo muchos miedos, estoy nerviosa, pero sé que estoy bien cobijada, sé que es mi obra maestra, a la que le estoy apostando mi vida y mi nombre, ojalá al público le guste”, señaló la actriz, acerca de su proyecto, que llegó luego de que abruptamente, le cancelaran otra serie, buscando que creciera y ofreciera este tipo de comedia que ahora está presentando.

Consuelo Duval protagoniza por primera vez una serie. (Foto: Televisa)

Después de muchos años de compartir elencos con actores como Eugenio Derbez en La Familia P.Luche y con Adrián Uribe en “La Hora Pico”, Consuelo asegura que el tener hoy su propio programa, es una gran responsabilidad, pero también un premio a su carrera y a la lucha diaria que siempre ha tenido por realizar un sueño.

“Tuve la oportunidad de hacer “La Hora Pico”, “La familia P. Luche” y fueron muchos años, muchos personajes, y decirle adiós a todos personajes para darle la oportunidad a la Julia, me hace sentir muy nerviosa, pero es un lugar que me gané y que justo, a la mitad de mi vida llegó el premio a todo eso”, indicó.

MÁS: Consuelo Duval: Quiero hablar sobre la menopausia

La actriz, espera en algún futuro volver a trabajar con Eugenio Derbez con quien tiene pendiente la película de “La familia P. Luche”.

“Es uno de los sueños más grande que tengo en la vida, ojalá, así se despide “La Familia P.Luche, yo le propuse a Eugenio que se hiciera una película, para que ahí quedara y si la va a hacer, qué maravilla”, puntualizó.

CONÓZCALA

"Julia Vs. Julia" marca el regreso de Consuelo Duval a la comedia. (Foto: Televisa)

Consuelo Duval

Nació un 11 de enero

En 1984 participó en el programa XE-TU

En 1998 empieza a trabajar al lado de Eugenio Derbez en “Derbez en Cuando”

A lo largo de seis años formó parte de “La Hora Pico”

Interpretó a Federica P.Luche en el programa “La Familia P.Luche”

En el 2014 sale de Televisa

2015 firma contrato con Estrella TV, para conducir “Retofamosos”

Un año después regresa a Televisa, pero no a la TV abierta

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/05/03/consuelo-duval-julia-vs-julia-serie/3619644002/