El cantante espera que se realice la obra teatral “Abuelo Soltero”, continuación de la serie “Papá Soltero”.

César lamenta que los programas actuales de televisión, no se preocupen por fomentar valores. (Foto: La Voz)

El cantante César Costa, espera que se realice la obra teatral “Abuelo Soltero” la cual sería una continuación de la serie “Papá Soltero”

“Sería una obra de teatro, estaría Luis Mario Quiroz, Gerardo Quiroz, esperamos que también pueda acompañarnos Edith Márquez, están trabajando en el guión”, expresó el cantante.

César confiesa que también le gustaría hacer un programa de televisión, sin embargo, hasta ahora las propuesta que le han llegado, no son lo que desea hacer.

“Lo que me han propuesto no es muy de mi agrado, no es el tono que yo manejo”, comentó.

Lamentó que los programas actuales, no se preocupen por fomentar valores.

“Se pueden lograr cosas de calidad con valores, muestra de ello es “Papá Soltero”, que se sigue transmitiendo y la gente lo sigue viendo”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/05/03/cesar-costa-programa-abuelo-soltero/1092090001/