Conmovido y discreto, Odiseo Bichir le expresó públicamente su amor a su hermano Demián, y a su fallecida cuñada Stefanie Sherk, de quien dijo, fue una extraordinaria mujer que con su luz iluminó a todas las personas que se cruzaron por su camino.

“Una mujer extraordinaria, disciplinada, con una fortaleza con una inteligencia deslumbrante, sensibilidad, dedicación, haciendo felices a sus padres, hermanos, a su señor esposo, a la familia de su esposo, con una enorme generosidad. Una actriz extraordinaria, ejemplar, colega y eso es todo”, indicó.

Odiseo indicó que como familia están muy unidos apoyando a Demián, respetando su dolor.

“Hemos seguido el ejemplo de mi hermano Demián que está actuando paso a paso, como lo considera mejor, tomando las decisiones que él cree correctas y yo lo respaldo con los ojos cerrados, lo admiro, lo amo, lo respeto le tengo una gratitud eterna por cómo ha sido hermano conmigo”, indicó.

El actor, quien participa en la obra teatral “Pequeña voz”, aseguró que aunque desconoce el acoso que ha sufrido su hermano de parte de los medios de comunicación, tras darse a conocer las causas del fallecimiento de su esposa, él sabe que cuenta con con toda la familia en estos momentos tan difíciles.

“No conozco mucho de lo que me comentas. Han sido días de trabajo muy intenso y de una tensión muy concentrada, para cuidarnos unos a otros y no he tenido oportunidad de enterarme de lo que comentas, creo que todos en todo el mundo intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible”, puntualizó.

