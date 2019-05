La cantante asegura que vive uno de los mejores momentos en su vida personal y profesional, y esto se refleja a través de su físico.

Lucero no es partidaria de las cirugías estéticas. (Foto: Universal Music)

Recientemente se dieron a conocer unas fotos de Lucero en bikini, por lo que la cantante confesó cuál ha sido su secreto para mantener su belleza.

“Mi secreto para mantenerme bien, es estar feliz, se refleja, todo por un bienestar, sí hago ejercicio, y me siento a gusto con mi cuerpo, porque a mi edad no es fácil mantenerse con un cuerpo fit, no soy partidiaria de las cirugías”, expresó la cantante durante la presentación de su disco digital Brasileira en Vivo.

Orgullosa de su físico, la cantante expresó que nunca ha sido de las artistas que le gusta ocultar su edad.

“Qué bonito poder mostrar mi edad y no esconderla detrás de cirugías, por ahora me siento muy feliz así”, indicó.

En el terreno amoroso, Lucero se dijo feliz por la relación que mantiene desde hace años con Michel Kuri.

“Es un hombre maravilloso en todos los aspectos, y estoy muy agradecida, estamos muy felices , estamos viviendo una etapa de nuestra vida preciosa, compartiendo momentos muy especiales con mucha madurez, con mucha ilusión, y eso nos mantiene constantemente juntos y felices, me siento muy satisfecha en muchos aspectos, en la parte personal, mi hijos que son mi motor“, comentó.

