Vadhir espera seguir combinando su carrera de actor con la de cantante. (Foto: Cortesía)

Aunque orgulloso y agradecido de la familia artística a la que pertenece, Vadhir Derbez desea seguir forjando su camino con esfuerzo propio, alejado de los proyectos de su padre Eugenio Derbez.

“Mi plan también no es subirme al barco (con mi padre) , lo de “Latin Lover” fue una invitación que me hicieron, porque necesitaban a alguien que se pareciera a él de joven, y se hizo y fue un honor, pero no se trata de colgarme de ahí, yo siempre he labrado mi propio camino”, nos platicó Vadhir en exclusiva para TVyMás.

Consciente de que siempre encontrará opiniones adversas a su trabajo y al desarrollo del mismo, Vadhir se enorgullece de cada paso en su carrera, que inició a los 6 años de edad, precisamente al lado de su padre, para despegar como actor infantil en telenovelas como “Cómplices al Rescate”.

“Es complicado, porque la gente te quita crédito, está constantemente ahí, es una mezcla entre envidia y de como que no pueden entender, que también uno puede lograr las cosas solo aún cuando tienes a alguien exitoso a tu lado. No falta el que cree que es fácil subirse a eso y justamente yo lo hago por eso, por orgullo de la familia que tengo, y por demostrarme a mí que puedo hacer mi propio camino, sin usar mis contactos, sin usar mi apellido”, indicó.

Para Vadhir, todos los Derbez han ido caminando con esfuerzo propio, siempre respetando el legado de su abuela y de su padre, por lo que está muy orgulloso de cómo sus hermanos y él han logrado abrirse camino en el cine, en la televisión, en el teatro.

“Me encanta ver cómo mi familia ha ido creciendo en el mundo o de cine o de las series, y que les ha ido increíble y vamos avanzado en equipo todos”, señaló.

Ahora que en su faceta de cantante, ha incursionado en el género urbano, asegura que a diferencia de otros artistas, él quería con su tema “Mala” empoderar a la mujer.

“Este tema se trata de una mujer luchona, empoderada, es la persona dominante, es un poco diferente a lo que hemos escuchado, en donde el hombre domina y es macho, quería que esta producción fuera mucho más sensual sin caer en lo vulgar, la letra no tiene ningún detalle agresivo”, comentó

Vadhir busca empoderar a la mujer con su tema "Mala". (Foto: Cortesía)

La tranquilidad de hacer música con todo respeto al escenario y al público, lo lleva a no molestarse cuando han dicho que quiere parecerse a Maluma.

“Para algunos es como si me estuvieron echando la pedrada, para otros es algo muy bueno, malo que me compararan con alguien que nada qué ver; obviamente con el tiempo y con mas canciones que vayan saliendo, ya van a ver que no”, señaló.

Vadhir espera por seguir trabajando como actor y cantante.

“La idea es combinarla quiero ver la manera que convivan las dos, he estado viendo que mis canciones se metan en parte de películas y eso estaría padre, porque estoy combinando las dos cosas y haciendo música para cine”, puntualizó.

CONÓZCALO

Vadhir Derbez

Nació un18 de febrero

Empezó a actuar a los 6 años

Participó en telenovelas como “Cómplices al Rescate”, “De Pocas, Pocas Pulgas”, “Vecinos”

Ganó el concurso “Mira Quien Baila”

En el 2016 debutó como cantante con su sencillo “Te Olvidé”

Actualmente promociona su sencillo “Mala”

