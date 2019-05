Desde platillos especiales y descuentos, hasta precios que se extienden en la hora feliz y con margaritas en abundancia, estos restaurantes lo tienen todo cubierto el 5 de Mayo

No es el Día de la Independencia de México, pero eso no significa que no se pueda celebrar el Cinco de Mayo con todo ese sabor picante y plagado de tequila.

Desde platillos especiales y descuentos, hasta precios que se extienden en la hora feliz y con margaritas en abundancia, estos restaurantes lo tienen todo cubierto el 5 de Mayo, y en algunos casos, más allá de esa fecha.

Las ofertas especiales son válidas solamente durante el horario de atención de los restaurantes en el 5 de mayo, excepto donde se indique.

Sierra Bonita Grill

De 10 a.m.-3 p.m., obtenga micheladas en 5 dólares, concentrados de Margaritas Frescas y Margaritas de Granada. Los especiales de la comida incluyen gorditas hechas a mano con chicharrón prensado, repollo fino, crema agria y salsa picante ( 14 dólares) y chiles en nogada, pimientos rellenos de chorizo, papas y queso (14 dólares). El precio de la hora feliz estará vigente desde las 3 p.m.-cierre, con más de 15 opciones de comida y bebida por 7 dólares cada uno.

Detalles: 6933 N. Seventh St., Phoenix. 602-264-0700, sierrabonitagrill.com.

Taco Chelo

Saboree tacos de 3.75 dólares al pastor y tome margaritas de mezcal con sirope de agave y un borde de jamaica (10 dólares), una combinación de cerveza y tragos (10 dólares) y margaritas con hielo raspado (5 dólares). Los representantes del tequila Maestro Dobel ofrecerán muestras de mezcal y tequila y productos de 8 a 10 p.m. el 4 de mayo y de 1 a 3 p.m. el 5 de mayo. El 5 de mayo, gente de las marcas Dos XX y Modelo, también regalarán mercancías.

Detalles: 501 E. Roosevelt St., Phoenix. 602- 368-5316, tacochelo.com.

Taco Guild

Disfrute de los especiales de comida del 4 al 5 de mayo, como los nachos Taco Guild ($ 2), el tamal de chile verde ($8) y los rancheros de tilapia y camarones ($17). (Foto: Taco Guild)

Disfrute de los especialidades de comida del 4 al 5 de mayo, incluyendo nachos estilo Taco Guild (12 dólares), tamales de chile verde (8 dólares), chiles rellenos vegetarianos (14 dólares), fajitas de pollo o falda (15 dólares pollo, 17 dólares carne, 20 dólares combo) y tilapia y camarones rancheros (17 dólares). El Cinco de Mayo, participe en el sorteo "Encuentre la bandera" y busque una de las 10 pequeñas banderas mexicanas escondidas en los rollos que envuelven los cubiertos. Encuentre uno y gane una tarjeta de regalo de 25 dólares.

Detalles: 546 E. Osborn Road, Phoenix. 602-264-4143, tacoguild.com.

Chelsea’s Kitchen

Elija entre dos especiales: flautas de costillas hechas con queso fundido, cebolla en escabeche y pico de gallo (15 dólares) o tamales de pollo con chile verde rellenos de pollo asado y acompañados de salsa verde y crema (9 dólares). Disfrute de cervezas mexicanas como Tecate y Corona por 3 dólares.

Detalles: 5040 N. 40th St., Phoenix. 602-957-2555, chelseaskitchenaz.com.

Buck & Rider

Una línea de platillos y bebidas exclusivas para la celebración incluye tacos de pescado al estilo de Baja California, hechos con mahi mahi asado, salsa de piña, salsa de aguacate y tortillas de maíz a la parrilla (15 dólares) o empanadas de Veracruz rellenas con bacalao salado, tomates, papas y aceitunas (9 dólares). Los platillos para llevar incluyen una paloma ahumada compuesta de mezcal de Creyente, jugo de toronja y jarabe de canela (11 dólares); una michelada con Modelo Especial, mezcla de michelada casera y ron Sal de Gusano (9 dólares); y un vuelo de mezcal de Carreño Ensemble 7, Yuu Baal Pechuga y Creyente Mezcal Joven, todos servidos con rodajas de naranja y Sal de Gusano (18 dólares).

Detalles: 4225 E. Camelback Road, Phoenix. 602-346-0110, buckandrider.com.

Rico´s American Grill, Pointe Hilton Squaw Peak Resort

Disfrute de un buffet para preparar sus propios tacos (15 a 12 dólares para personas de 10 años o menos) con una variedad de opciones que incluyen carne asada, carnitas, pollo y pescado. Acompáñelos con verduras en escabeche, salsa fresca, guacamole, queso rallado y más.

Detalles: 7677 N. 16th St., Phoenix. 602-997-5850, squawpeakhilton.com.

CRUjiente Taco

A partir del mediodía, satisfaga su sed con las CRU Margaritas Premier de 5 dólares elaboradas con tequila 100% de agave azul, sirope de agave casero, lima recién exprimida y naranja fresca.

Detalles: 3961 E. Camelback Road, Phoenix. 602-687-7777, crutacos.com.

The Vig Restaurants

The Vig's taco platter. (Foto: The Vig Restaurants)

Coma platillos de tacos y pozole con 2 dólares de descuento, y acompáñelos con Dos Equis de 3 dólares.

Detalles: 4041 N. 40th St., Phoenix. 602-553-7227. También, 10199 E. Bell Road, Scottsdale. 480-935-2949. Otros lugares en thevig.us.

The Phoenix Ale Brewery Central Kitchen

Combine un taco de pescado de estilo Baja (3 dólares) con una margarita o un daiquiri de creación propia, con mango, fresa, kiwi o melocotón (5.05 dólares).

Detalles: 5813 N. Seventh St., Phoenix. 602-313-8713, centralkitchenaz.com.

TapHouse Kitchen

Obtenga estas especiales de margaritas con 2 dólares de descuento: Sippin flaco con pepino confitado y cilantro; el Popper de piña con piña licuada y jalapeño; y la Very Berry Rita agitada con naranja, moras y frambuesas. Estos especiales solo son válidos en la ubicación de Phoenix.

Detalles: 3131 E. Shea Blvd., Phoenix. 602-482-2800, taphousekitchen.com.

Teatros Harkins

Obtén especiales de 2 dólares de cerveza y margaritas con la compra de una orden de nachos. La oferta es buena en lugares con un bar completo (Camelview en Fashion Square, Estrella Falls y Scottsdale 101) o opciones de cerveza y vino (Arrowhead Fountains, Chandler Crossroads, Chandler Fashion, Superstition Springs y Tempe Marketplace).

Detalles:harkins.com.

Island, Desert Ridge Marketplace

El mes de Margarita se celebra todo el mes de mayo con 2 dólares de descuento en margaritas en las rocas y con hielo raspado, en sabores que incluyen Mangorita y Strawberry & Spicy. La oferta no es válida durante la hora feliz.

Detalles: Loop 101 y Tatum Boulevard, Phoenix. 480-513-7231, islandsrestaurants.com.

Hula’s Modern Tiki

Manténgase hidratado con dos especiales de margarita. La firma Lilikoi Margarita será de 6 dólares, de 10:30 a.m.-6 p.m. Después de las 6 p.m., disfrute de un Lilikoi Margaritas 2 por 1 con la compra de una entrada o un platillo principal.

Detalles: 7213 E. First Ave., Scottsdale. 480-970-4852. También, 5114 N. Seventh St., Phoenix. 602-265-8454, hulasmoderntiki.com.

Lon’s Last Drop, Hermosa Inn

Vaya de fiesta como un largo fin de semana con precios de 'happy hour' durante todo el día en los cócteles de tequila Azunia del 3 al 5 de mayo en el Lon's Last Drop. (Foto: Lon's at the Hermosa Inn)

Disfrute de un fin de semana largo con precios de happy hour durante todo el día en los cócteles de tequila Azunia, del 3 al 5 de mayo. Estos incluyen el Bikini Rita (12 dólares); Perfecta Paloma (12 dólares) hecha con pomelo rosa; Spirit of the Border (15 dólares) con Ancho Reyes, puré de naranja y borde de sal de chile de Alepo; Manhattan reposada (15 dólares) con vermut dulce y amargo; y Black Agave Old Fashioned (20 dólares) que ofrece whisky de centeno, Peychaud, naranja asada y cereza.

Detalles: 5532 N. Palo Cristi Road, Paradise Valley. 602-955-7878, hermosainn.com.

Four Seasons Resort Scottsdale at Troon North

Un buffet de comida inspirado en el Cinco de Mayo (36 dólares) se servirá de 7 a 11:30 am, mientras que las especialidades a la carta incluyen chilaquiles (19 dólares y huevos rancheros (21 dólares). Ofertas de bebidas servidas de 7 a.m.-5: 30 p.m. incluyen 6 dólares Bloody Marias, micheladas, café mexicano, margaritas de la casa y Ale Smith Sublime, una cerveza estilo mexicano.

Detalles: 10600 E. Crescent Moon Drive, Scottsdale. 480-513-5085, proofcanteen.com.

Social Tap

Celebre con especiales que incluyen Dos Equis a 4 dólares y 5 dólares en margaritas en sabores como pepino de lima, menta fresa, chile de piña, jalapeño de mora y más. Coma bocadillos de 2 dólares en el carrito de tacos móvil.

Detalles: 4312 N. Brown Ave., Scottsdale. 602-432-6719, socialtapscottsdale.com.

Kelly’s at SouthBridge

Celebre con 5 dólares en las margaritas Milagro, 3 dólares en tacos de pollo, 4 dólares en tacos de costilla y 4 dólares en tacos de camarón.

Detalles: 7117 E. Sixth Ave., Scottsdale. 480-393-3205, kellysatsouthbridge.com.

Casino Arizona

En el Cholla Prime Steakhouse & Lounge, se servirá un menú de precio fijo (18 dólares) de 5 a 10 p.m. y ofrece una selección de pozole de cerdo, seguido de tacos de pollo con tinga y pastel de tres leche para el postre. También se ofrecerán platos especiales en el The Eagles Buffet, Salt River Café, Bingo Hall, Caz Sports Bar y The Willows Restaurant.

Detalles: Loop 101 y McKellips Road, Reservación de Salt River. 480-850-7777, casinoarizona.com.

Somm Showdown, Sel

Esta cena anual de vinos se convirtió en una competencia interactiva que es una colaboración entre el restaurador Peter Kasperski y el enólogo Eric Glomski de Arizona. Los dos servirán un vino por curso, y los invitados votarán qué vino se combina mejor con la comida. El evento contará con el propietario Bran Seline Levine y 10 vinos de concurso y comenzará a las 6:30 p.m. Los boletos cuestan 100 dólares.

Detalles: 7044 E Main St., Scottsdale. 100 dólares. 480-949-6296, facebook.com/events/sel/cinco-de-somm-showdown/452482675489274.

Ghost Ranch

Obtén el sello del restaurante Prickly Pear Frose ‘Rita por 5 dólares. El cóctel se elabora con tequila blanco, rosa, nopal y lima.

Detalles: 1006 E. Warner Road, Tempe. 480-474-4328, ghostranchaz.com.

Tres Tempe Restaurant

Relajarse en Tres Tempe Restaurant y alimentar con The Daily Taco con tacos al pastor - carne de cerdo, piña a la plancha, alioli Cholula-, ensalada de cítricos, queso Cotija, cebolla roja en escabeche y el rábano que se sirve con especialidad de Tres: La Flaca Margarita ($12). (Foto: Kirti Dwivedi)

Disfrute con The Daily Taco hecho con pastor de cerdo, piña a la parrilla, Cholula aioli, ensalada de cítricos, queso Cotija, cebolla roja en escabeche y rábano. Del lado de las bebidas, pruebe una especialidad de Tres: La Flaca Margarita (12 dólares) y disfrute de 6 dólares margaritas.

Detalles: 7192 S. Price Road., Tempe. 480-897-5300, trestempe.com.

Spinelli's Pizzeria

Brinde con 6 dólares en Margaritas Patrón, 5 dólares margaritas, 5 dólares AMF y 4 dólares en las Dos Equis.

Detalles: 420 S. Mill Ave., Tempe. 602-800-5300, spinellispizzeria.com.

Restaurantes Mexicanos Serrano

Del 29 de abril al 4 de mayo, elija entre una gran cantidad de ofertas especiales. Coma dos enchiladas de bandera mexicana (9.99 dólares) con su elección de carne o pollo desmenuzado, salsa roja, salsa verde y salsa de queso fundido; Dip de cinco capas (6.99 dólares); Y churros (2.99 dólares). Combínelos con una margarita de 16 onzas de agave azul (5 dólares), cerveza de barril mexicana de 16 onzas (4 dólares) o la toma de muestras de margarita (8.99 dólares) que ofrece muestras de 4 onzas de sabor naranja, frambuesa negra, melón y granada.

Detalles: 6440 S. Camino Rural, Tempe. 480-345-0044. Además, 22703 S. Ellsworth Road, Queen Creek. 480-987-0192. Otras ubicaciones en serranosaz.com.

Barrio Queen

Disfrute de los especiales de comida y bebida, como tacos de $4, cubos de cerveza de combinación (5 por $20) y borradores de Dos XX Lager y Dos XX de $6 en Barrio Queen el Cinco de Mayo. (Foto: Barrio Queen)

Disfrute de los especiales de comida y bebida, que incluyen tacos de 4 dólares, chips de 7 dólares y guacamole, elote tostado de 7 dólares, cubos de cerveza de combinación de marcas (5 por 20 dólares), de Dos XX Lager y Dos XX de 6 dólares, y más.

Detalles: 388 N. Gilbert Road, Gilbert. 480-634-5025. Además, Desert Ridge Marketplace, Loop 101 y Tatum Boulevard, Phoenix. 480-466-7445. Otras ubicaciones en barrioqueen.com.

Restaurantes Mexicanos Macayo

Un fin de semana de especiales de tres días de comidas y bebidas, se llevará a cabo del 4 al 6 de mayo e incluirá el famoso chimi de Macayo con carne o pollo desmenuzado (6.99 dólares), 3 dólares Dos XX Lager, 4 dólares caballitos de tequila, 5 dólares 16 oz. Margaritas de Macayo 6 dólares ,Dos XX Lager y foto de Fireball o Cuervo 1800, y 8 dólares de 1800 Margaritas Reposado.

Detalles: 15565 W. Bell Road, Sorpresa. 623-214-5950. También, 300 S. Ash Ave., Tempe. 480-966-6677. Otras ubicaciones en macayo.com.

Urban Margarita

De 9:30 a.m.-8 p.m. Aproveche las ofertas especiales de alimentos y bebidas de 5 dólares: margaritas caseras y magras, sangría, chimis de dos piezas (jalapeño cilantro crema o pollo), taquitos de carnitas y chile verde, y tres salsas (queso, salsa de frijoles negros).

Detalles: 6685 W. Beardsley Road, Glendale. 623-561-6674, urbanmargarita.com.

Giordano

Disfrute de margaritas a mitad de precio.

Detalles: 16222 N. 83rd Ave., Peoria. 623-208-4330. También, 12811 N. Tatum Blvd., Phoenix. 480-666-8160, giordanos.com.

Casa Terra

Un menú especial servido de 5 a 9 p.m. en este restaurante vegano incluye una variedad de platos como el guacamole (14 dólares); enchiladas de mole con verduras asadas de mercado local y queso fresco de almendras (18 dólares); y el trío de tacos con champiñones pibil ahumados, remolachas asadas y alcachofas fritas en tortillas frescas (12 dólares). Margarita de limón con mango orgánico (13 dólares) u obtenga un trago de mezcal orgánico (18 dólares).

Detalles: 6835 N. 58th Drive, Glendale. 623-230-2289, casaterra.com.

Uptown Alley

Mantenga su fuerza para el boliche con tacos callejeros de 5 dólares, 5 dólares en margaritas y 3 dólares en Coronas.

Detalles: 13525 N. Litchfield Road, Surprise, 623-975-7529, uptownalleysurprise.com.

Cold Beers & Cheeseburgers

Cold Beers and Cheeseburgers ofrece opciones diferentes de tacos y margaritas. (Foto: Cold Beers and Cheeseburgers)

Levante un vaso todo el mes de mayo con 4 dólares en pintas y 5 dólares en tarrones de Dos Equis.

Detalles: 6718 W. Deer Valley Road, Glendale. 623-213-7622. También, 4604 S. Higley Road, Gilbert. 480-638-9141. Otros lugares en coldbeers.com.

Traducción Alfredo García

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/04/30/cinco-de-mayo-tacos-margaritas-en-phoenix/3627997002/