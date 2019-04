Para Kate, Teresa es una mujer que nunca ha dejado de creer en el ser humano.

Kate nunca se ha planteado la posibilidad de tener hijos. (Foto: Telemundo)

Con el espíritu guerrero que siempre la ha caracterizado e ilusionada con las oportunidades que se le presentan en su carrera histriónica, Kate del Castillo protagoniza la segunda parte de “La Reina del Sur”, donde da vida a Teresa Mendoza, un personaje con el cual hoy se siente más identificada que nunca, porque es, ante todo, un personaje muy humano.

“Me veo en ella, yo soy Teresa Mendoza, justamente, ¿por qué?, porque no es la más hermosa, no es perfecta, es un ser humano, eso es a mi gusto el éxito de “La Reina del Sur”, señala la actriz, en entrevista telefónica.

Para Kate, Teresa es una mujer que nunca ha dejado de creer en el ser humano.

“Ella se enamora, creyó en sus amistades, unas las traicionaron, otras no, a pesar de los golpes de la vida. ella vuelve a creer en la gente y vuelve a caer en los mismos errores, a mí me pasa lo mismo, por más que me han hecho cosas, me han robado, me han traicionado, sigo creyendo en las personas, porque somos seres humanos. A veces uno no aprende, sabemos que las vamos a regar y ahí vamos”, señaló.

Esta secuela de la exitosa serie, que se estrenará por Telemundo este 22 de abril, le devolvió a Kate no solo este icónico personaje que la marcó en su carrera, sino la dicha de volver a grabar en México, impedimento que sufrió, luego de estar inmersa en el conflicto legal que le produjo su entrevista clandestina con el narcotraficante Joaquín, “El Chapo” Guzmán.

Para Kate del Castillo, Teresa Mendoza es un personaje muy real, una mejer llena de defectos, de errores, de aciertos, muy human. (Foto: Telemundo)

“En “Ingobernable” fue terrible porque yo tenía dos dobles, pero bueno son cosas que hubo que hacer, no hubo de otra, ahora no se usó doble en México, todo lo hice yo”.

Kate confesó que la situación de usar dobles para “Ingobernable”, le produjo más que frustración, celos, porque ella es muy territorial con sus personajes, incluso, le cuesta utilizarlos para las escenas peligrosas, pero no le queda de otra, porque lo tiene que dejar en manos de profesionales.

“Te dan celos horribles, porque yo soy celosa de mis personajes, porque yo quiero hacer todo lo que se pueda hacer, pero también aprendí que debo ser menos atrabancada, simplemente porque no puedo poner en riesgo, producciones de millones de dólares”, indicó.

Aún cuando su padre, Eric del Castillo, ha expresado que desea que ella interprete personajes que no la liguen al narcotráfico, por todo lo que vivió, Kate tiene otro pensamiento, y por ende otra decisión, además en realidad no ha hecho nada más que dos proyectos en esta tónica: “La Reina del Sur” y “Dueños del Paraíso”

“Mi papá también quiere que me case y que tenga una familia y esas cosas, una cosa es lo que quiere mi papá y otra cosa es la realidad de las cosas, y entiendo por qué lo dice, porque hice “La Reina del Sur” y “Dueños del Paraíso”, que son las únicas dos que he hecho de narcotráfico, pero “La Reina del Sur” fue tan grande, que parece como si me hubieran encasillado, pero no he hecho muchos personajes de esos”, refiere la actriz.

Kate considera que uno de los factores para que esta historia y el personaje de Teresa Mendoza siga tan vigente en el público, es que ha sido retransmitida en muchas ocasiones.

“No han dejado de pasar “La Reina del Sur” , narcotraficante o no, es un personaje que yo hago, que me dado muchos cosas, es una gran historia, yo no te puedo decir que me voy alejar de estos personajes, porque si el día de mañana me van a ofrecer una película, una serie con un personaje así, la hago, por eso nunca digo nunca”, expresó.

En esta nueva temporada de “La Reina del Sur”, Teresa Mendoza tendrá una hija, que habrá de proteger con todo su ser, lo que le exigió a Kate echar mano de toda su fuerza interpretativa, ya que ella no tiene hijos, ni los piensa tener.

“En la vida real nunca lo he pensado, no es algo que no ha estado en mi mente, si quisiera ser mamá ya lo hubiera hecho desde mi primer matrimonio”, puntualizó.

CONÓZCALA

Kate del Castillo es Teresa Mendoza, en “La Reina del Sur 2”. (Foto: Telemundo)

Kate del Castillo

Nació un 23 de octubre en la Ciudad de México

Es hija del actor Eric del Castillo

Estuvo casada con el futbolista Luis García, de quien se divorció por violencia intrafamiliar

Vivió un gran romance con Demian Bichir

Se casó con Aarón Díaz, de quién también se divorció dos años después.

En el 2012 la actriz escribió un tuit dirigido al Joaquín Guzmán Loera "El Chapo" en donde lo invitaba “a traficar con el bien”.

A raíz de ese mensaje, “El Chapo” contactó a Kate para ofrecerle hacer una película sobre su vida.

A principios del 2016, “El Chapo” fue detenido, y en las pesquisas se supo que tuvo contacto clandestino con la actriz, mientras se encontraba fugado.

El año pasado Kate pudo regresar a México asegurando que había demandado al gobierno mexicano por el daño que le hizo.

