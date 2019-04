La integrante de OV7 anunció que se encuentra esperando a su primer hijo

Érika Zaba está feliz con su primer embarazo. (Foto: La Voz)

Luego de poner una pausa a su carrera artística, Erika Zaba integrante de OV7, anunció que se encuentra esperando a su primer hijo.

La cantante compartió una fotografía en donde se le ve con su esposo sosteniendo la imagen del ultrasonido.

“Con una alegría infinita, quiero compartir esta imagen para por fin poder gritar a los cuatro vientos que estamos bendecidos por esta vida que hoy crece en mi; no puedo más que agradecer a Dios y a la vida por tener el privilegio de vivir las sensaciones que hoy me llenan el corazón. Preparo mi mente y mi cuerpo para pronto recibir a este bebé que nos eligió para ser sus papás”, indicó.

A pesar de que extraña los escenarios, la cantante expresó que todo ha valido la pena, pues hoy se siente la mujer más feliz.

“El amor no tiene límites todo todo valió la pena 🙏🏻 Gracias a todos por estar tan pendientes de mi; me hacen sentir muy amada❤️”, indicó.

Confesó que en estos tres meses de embarazo, no ha tenido nauseas, sin embargo, el sueño no la deja estar activa.

“Tengo mucho sueño, mucho cansancio, yo que soy activita, subo, bajo, voy, vengo, ahora desayuno a las 7:30 y después ya no puedo, me quiero dormir, no tengo energía en todo el día”, puntual.

