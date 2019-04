Tras darse a conocer que la actriz Stefanie Sherk, esposa de Bichir, se suicidio, el actor pidió respeto para su luto.

Demián está muy molesto y dolido ante la actitud de ciertos medios por la muerte de su esposa. (Foto: La Voz)

A través de sus redes sociales, el actor Demián Bichir lamentó que algunos medios de comunicación no estén respetando su luto.

“Esto es lo que ocurre cuando se pide respeto y privacidad en el dolor, la tristeza y el duelo. Estos medios no tienen vergüenza, ni decencia, ni escrúpulos. Ellos dicen sin el menor pudor que “nuestra gente”, mis paisanos, la raza, “quieren saber”. Falso. Nuestra gente es infinitamente más sensible ante el dolor ajeno de lo que ellos nunca serán. Que no se escuden en nuestra gente para cometer sus actos tan despreciables. Ellos no representan a nuestra gente. Nuestra gente es buena y decente”, expresó el actor, luego de compartir unos videos en donde se ven a dos medios de comunicación afuera de su casa buscando una declaración de él.

El actor expresó que si los medios insistían en permanecer fuera de su casa, actuaría legalmente.

“A todos los medios, es importante que sepan que las cámaras de seguridad en nuestra propiedad funcionan 24/7 y que procederemos legalmente contra cualquier violación a nuestra privacidad.

“Nosotros deberíamos estar viviendo nuestro duelo en paz en vez de lidiar con sus lamentables actos sin vergüenza.

“Una vez más, los únicos comentarios que haremos serán publicados en esta cuenta. Son una vergüenza @telemundo y @dailymail No tienen corazón”, indicó.

Más tarde Telemundo pediría una disculpa al actor.

“Queremos expresar nuestro respeto a la familia Bichir en un momento tan difícil, y ofrecer nuestras disculpas si se sienten ofendidos. Nuestro objetivo siempre ha sido conducir nuestro trabajo reporteril de una manera profesional”, expresó el vocero de la empresa.

