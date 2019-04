La cantante aclaró que no se ha inyectado los labios como se ha dicho, pues si hubiera hecho, ya lo hubiera aceptado.

Chiquis pero jura que no se inyecta los labios. (Foto: Telemundo)

La cantante Chiquis Rivera aclaró a través de sus redes sociales que no se ha inyectado los labios, como se ha dicho en algunos medios y redes sociales, y esto no sería importante de aclarar, dice, si no estuviera en juego su credibilidad, pues ella siempre ha sido una chica muy derecha, que le gusta hablar con la verdad, sea lo que sea.

“Estoy viendo que mucha gente está comentando que si me hice los labios, que por qué me hice los labios. No me he hecho nada en mis labios por mucho tiempo, años. Me hago botox, les enseño; me pongo extensiones, les enseño; me pongo extensiones de las pestañas, les digo. No tengo porque echar mentiras, hago lo que quiero, es mi cuerpo”, indicó.

Aseguró que sus labios carnosos son herencia de su padre.

“Estos labios y estos ojos me los dio mi papá. Mi mamá siempre decía: “Lo único bueno que te dejó tu papá son tus ojos y tus labios'”, señaló.

Explicó que últimamente sus labios son más notorios porque ha adelgazado.

“Lo que pasa es que le estoy echando muchas ganas a taparme la boca y no comer lo que no debo, ya tengo tiempecito y me están bajando los cachetes”, indicó.

