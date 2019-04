La actriz Yalitza Aparicio agradeció el reconocimiento que le hicieron en la Semana Cultural de las Lenguas y Pueblos Indígenas

Story Highlights Yalitza Aparicio lamentó que personas que hablan lenguas indígenas, no lo hagan por temor a ser discriminados

Yalitza y Nancy fueron reconocidas por el apoyo a la preservación de las lenguas indígenas. (Foto: Cortesía)

Como parte de la Semana Cultural de las Lenguas y Pueblos Indígenas, Yalitza Aparicio y Nancy García fueron reconocidas por el Senado de México, por usar su lengua indígena en la cinta “Roma”, de Alfonso Cuarón.

“Me siento muy contenta de que a Nancy a mí nos hayan dado el reconocimiento, fue muy importante para nosotras, porque hemos tratado de trasmitir al mundo la diversidad cultural que existe en México y que ojalá la sociedad igual recapacite y siga recuperándose y preservando, porque no podemos seguir perdiendo identidad”, indicó la protagonista de “Roma”.

A pesar de provenir de una familia que habla lengua indígena, a Yalitza sus padres no se la inculcaron, por temor a que fuera discriminada.

PODRÍA INTERESARLE: La mexicana Yalitza Aparicio cree que el feminismo debe buscar equidad y no superioridad

“Soy orgullosamente indígena, pero desafortunadamente en mi hogar no se me enseñó ninguna de las dos lenguas, por temor a la discriminación, qué sucede, que no se me enseñaron mis lenguas triqui y mixteco. A veces te pregunta ¿por qué te da vergüenza hablar tu lengua?, pero no es así, sucede que no es vergüenza, en ocasiones sufres discriminación por hablarla y esto es algo que debemos trabajar, las personas que no lo hablan, aprender a respetarla y las que lo hablan, aprender a valorar sus lenguas y compartirlas”, indicó.

Yalitza reveló que ella en realidad, no domina sus lenguas maternas el triqui y el mixteco, porque sus padres no se las inculcaron, por miedo a que la discriminaran. Fue Nancy, quien le enseñó las palabras que dijo en "Roma". (Foto: Cortesía)

La actriz agradeció de manera especial a su compañera Nancy, que fue quien les enseñó las palabras que pronunció en la cinta.

“Le estoy eternamente agradecida a Nancy, que fue quien me enseñó a pronunciar estas palabras, porque honestamente aún no aprendo el mixteco. He hablado con ella en muchas ocasiones de lo importante que es hablar estas lenguas maternas, porque esto también te permite respetar parte de tu cultura”, puntualizó.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/04/26/yalitza-aparicio-lamento-que-personas-que-hablan-lenguas-indigenas-no-lo-hagan-por-temor-ser-discrim/3593420002/